Українська компанія Fire Point знайшла способи завдавати ударів по РФ без Starlink

Гендиректорка пояснила, що розроблені обхідні шляхи покривають лише 15-20% потенціалу

Інженери створили автономні системи наведення

Український виробник озброєння Fire Point знайшов способи завдавати ударів на великі відстані по території Росії без використання супутникового зв'язку SpaceX. Про це заявила генеральна директорка компанії Ірина Терех в інтерв'ю Reuters, передає «Главком».

За словами Терех, на тлі обмежень швидкості сервісу Starlink, з якими Україна стикалася протягом десяти днів цього місяця, інженери створили автономні системи наведення: «Ми будували з урахуванням цього. Системи Fire Point розроблені для завершення місії без супутникового зв’язку. Навігація, яка працює без будь-якого зовнішнього сигналу, є пріоритетом».

Гендиректорка додала, що розроблені обхідні шляхи покривають лише 15-20% потенціалу, який міг би забезпечити стабільний повноцінний доступ до систем SpaceX над російською територією.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що обмеження роботи Starlink для українських військових змусили європейських союзників США активізувати розробку власних систем супутникового зв'язку. Європейські посадовці побоюються залежності від компанії SpaceX, власник якої Ілон Маск може одноосібно обмежувати доступ до критично важливої інфраструктури.

Як повідомлялося, генеральний інспектор Пентагону відхилив двопартійне звернення сенаторів щодо проведення розслідування через нещодавнє уповільнення швидкості супутникового зв'язку Starlink та військової системи Starshield в Україні.