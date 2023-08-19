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Атака на Курську АЕС: Данілов зробив важливу заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Атака на Курську АЕС: Данілов зробив важливу заяву
Окупанти готують провокацію на Курській атомній електростанції й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення
фото з відкритих джерел

В України немає намірів втручатися в роботу об’єктів, про які пишуть у соцмережах

Україна атакує лише ті російські об’єкти, які мають безпосередній стосунок до військової справи. Так секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував інформацію про нібито плани України підірвати Курську АЕС у ефірі Українського Радіо.

«В України немає намірів втручатися в роботу об’єктів, про які пишуть у соцмережах, зокрема й Курської АЕС. Ми атакуємо ті об’єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи, і тут не маємо питати ні в кого дозволу. Робимо ми це нашою зброєю, яка з кожним днем стає все кращою і кращою», – заявив Данілов.

Він зауважив, що дії РФ непередбачувані, проте Україна стежить за розвитком подій. «Путін на початку своєї діяльності підривав у себе вдома будинки з живими людьми, тому від них можна очікувати все що завгодно. Проте Україна відслідковує всі процеси, що відбуваються», – сказав секретар РНБО.

Він також наголосив, що маніпуляції, до яких вдається РФ, «вкидаючи» в інформаційний простір ті чи інші речі, впливають на свідомість, «і це дуже небезпечно».

Як повідомлялося, окупанти готують провокацію на Курській атомній електростанції й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення. 

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про «обраність» тих, хто потрапив до списку.

До слова, Росія знову заговорила про ядерну катастрофу на ЗАЕС.

Теги: путін радіо Україна Олексій Данілов

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