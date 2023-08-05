Пошкодження російського танкера, «бавовна» під Курськом: головне за ніч

Одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини

Пізно ввечері 4 серпня у Рильську Курської області (РФ) прогриміли вибухи. Одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Politico назвало першу групу українських пілотів для навчань на F-16. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 5 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Під Курськом «бавовна»

Пізно ввечері 4 серпня у Рильську Курської області (РФ) прогриміли вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.

Він стверджує, що «з українського безпілотника скинули у Рильську вибухові пристрої».

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Постраждалих нібито немає, але пошкоджено вікна у двох адміністративних будівлях, вибито скло у Покровському храмі.

На місці працюють представники силових структур та слідчих органів.

Удар по російському танкеру біля Криму

У ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. На мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав.

Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

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Повідомляється, що цей танкер раніше доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що і був під санкціями США.

На борту танкера перебувають 11 осіб. Відомо, що пошкоджено машинне відділення судна і воно не в змозі самостійно пересуватися. Група рятувальників вирушила з Новоросійська на місце події.

Politico назвало першу групу українських пілотів для навчань на F-16

Визначено першу групу з восьми українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на винищувачах F-16. Про це повідомляє Politico.

За даними з джерел, вісім українських пілотів, що мають вільне володіння англійською мовою, готові розпочати навчання на американських винищувачах F-16. Інформація про точну дату початку тренувань поки що не оприлюднена.

Також стверджується, що перед початком тренувань на винищувачах F-16, 20 пілоти з України пройдуть курси з вивчення англійської мови у Великобританії цього місяця. Загалом для можливої участі у навчальній програмі було обрано 32 пілоти, що достатньо для формування двох ескадрилій.

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Данілов відповів, чи продовжить Україна експорт зерна попри Росію

Україна буде відправляти свої кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне і ні в кого питати дозволу не збирається.

«У нас із Росією не було жодної угоди. У нас були домовленості з ООН, яка безпосередньо згідно зі своїм статутом відповідає за певні процеси і має їх забезпечувати. У нас була домовленість із Туреччиною, яка має спільний вихід із нами у Чорному морі. Має Босфор, через який проходять ці кораблі (із зерном – ред.). В нас були такі домовленості. Звідки виходила Росія – нам по цимбалах, ми з ними жодних відносин із цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне. Ми будемо рухати ці кораблі із зерном туди, куди вважаємо за необхідне. І ні в кого питати дозволу не збираємося», – наголосив Олексій Данілов.

Литва анонсувала нову військову допомогу для України

Литва оголосила про надання Україні нової військової допомоги, яка включає ракети NASAMS та безпілотники. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви

Найближчим часом Литва передасть Україні зенітно-ракетні системи NASAMS, безпілотні апарати, різноманітне матеріально-технічне обладнання, дитячі ліжечка та багато іншого.

Крім постачання військової техніки, Литва продовжить навчання українських солдатів, забезпечуватиме медичну допомогу та реабілітацію, надаватиме консультації експертам, а також пожертвує кошти в міжнародні фонди для допомоги Україні.

Єрмак розкрив завдання України на саміті в Саудівській Аравії

Завданням української делегації на саміті в Саудівській Аравії є об'єднання світового співтовариства навколо України та обговорення «формули миру», яка має потенціал допомогти припинити війну і відновити світовий лад.

«Ми маємо амбіційну мету - провести установчий саміт миру якомога швидше, на якому багато країн погодяться і будуть готові прийняти участь. Ми віримо, що ця мета стає все більш реальною, але це продовжує бути складною роботою», - розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

До слова, триває 528-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.