На Львівщині працює ППО

Львівська ОВА попередила, що в регіоні зберігається можливість нових атак

Сьогодні вночі, 19 вересня, у Львівській області пролунала серія вибухів. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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«Звуки, які могли чути мешканці Львівщини – це ППО. Є загроза нових атак», – заявив Козицький.

Він також зазначив, що у частині Львова лунають гучні вибухи та закликав не називати локацій та не публікувати фото та відео.

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Нагадаємо, що вибухи сьогодні вночі вже лунали в декількох регіонах України: у Кривому Розі та Харкові, а також на Хмельниччині.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією під ударом центральна частина міста. Пізніше Терехов додав, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили попередили про загрозу ударів «Шахедами». Зафіксовано пуски ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.