Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти вдарили по об‘єкту енергетики на Львівщині

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти вдарили по об‘єкту енергетики на Львівщині
Окупанти масовано обстрілюють Україну
фото з відкритих джерел

У місті зникло світло, видно дим

Удень 11 жовтня у Львові пролунало кілька потужних вибухів. Як стало відомо з повідомлення голови обласної військової адміністрації Максима Кохицького, ворог завдав удару по об‘єкту енергетики у Львівській області.

«Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток», – просить він.

У Львові наразі є знеструмлення та проблеми зі зв'язком. Проблеми з електроенергією підтвердив міський голова Андрій Садовий.

Рашисти вдарили по об‘єкту енергетики на Львівщині фото 1

Місцеві мешканці інформують, що над містом підіймається хмара диму.

Від ранку 11 жовтня в Україні триває повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснюють масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Теги: вибух Львів

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни завдали ракетної атаки по Льовову
Атака на Львів: Садовий повідомив про наслідки
Вчора, 10:44
У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями
Ракетна атака на Львів: Садовий повідомив важливу інформацію
Вчора, 17:40
Частина Львова досі залишається без електрики
Львів після атаки рашистів: Садовий поінформував про ситуацію в місті
Вчора, 19:36

Події в Україні

Окупанти атакували Запоріжжя: найбільших руйнувань зазнав острів Хортиця (фото)
Окупанти атакували Запоріжжя: найбільших руйнувань зазнав острів Хортиця (фото)
Рашисти вдарили по об‘єкту енергетики на Львівщині
Рашисти вдарили по об‘єкту енергетики на Львівщині
Україна повернула додому тіла ще 62 героїв, у тім числі  – з Оленівки 
Україна повернула додому тіла ще 62 героїв, у тім числі  – з Оленівки 
ЗСУ повідомили, скільки Росія тримає напоготові ракет у Чорному морі
ЗСУ повідомили, скільки Росія тримає напоготові ракет у Чорному морі
Одразу в кількох областях України ППО знищила ворожі ракети
Одразу в кількох областях України ППО знищила ворожі ракети
Рішення Путіна помилкові, російські війська виснажені – британські спецслужби
Рішення Путіна помилкові, російські війська виснажені – британські спецслужби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
290K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
99K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
50K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
44K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
30K
Удар по Києву. Все, що відомо наразі
29K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту