Рашисти вдарили по об‘єкту енергетики на Львівщині

У місті зникло світло, видно дим

Удень 11 жовтня у Львові пролунало кілька потужних вибухів. Як стало відомо з повідомлення голови обласної військової адміністрації Максима Кохицького, ворог завдав удару по об‘єкту енергетики у Львівській області.

«Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток», – просить він.

У Львові наразі є знеструмлення та проблеми зі зв'язком. Проблеми з електроенергією підтвердив міський голова Андрій Садовий.

Місцеві мешканці інформують, що над містом підіймається хмара диму.

Від ранку 11 жовтня в Україні триває повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснюють масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.