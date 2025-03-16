Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Атака на НПЗ у Туапсе: з'явився супутниковий знімок заводу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака на НПЗ у Туапсе: з'явився супутниковий знімок заводу
НПЗ у Туапсе загорівся після атаки
фото з відкритих джерел

За даними сервісу Sentinel EO Hub Browser, вогонь не вщухає від моменту удару по підприємству.

У ніч на 14 березня в російському Туапсе зазнав атаки нафтопереробний завод, на якому пожежа триває вже понад добу. У мережі опубліковано супутникові знімки, що підтверджують масштаб загоряння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Схеми».

Повідомляється, що згідно з даними сервісу Sentinel EO Hub Browser, вогонь не вщухає від моменту удару по підприємству. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що внаслідок атаки загорівся резервуар із бензином, а площа пожежі перевищила тисячу квадратних метрів.

Атака на НПЗ у Туапсе: з'явився супутниковий знімок заводу фото 1

Українська сторона офіційно ситуацію не коментувала, проте раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про серію ударів по цьому підприємству. За даними військових, завод у Туапсе переробляє до 12 мільйонів тонн нафти на рік, причому понад 90% продукції експортується, а саме підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ та місцеві пабліки.

В мережі з’явилися кадри займання, яке нібито сталося через атаку безпілотників.

Також у ніч на 15 березня Волгоград зазнав атаки невідомих дронів. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, а також зафіксовано пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що після ударів загорілася територія поблизу залізничної станції «Сарепта». Імовірною ціллю атаки міг бути НПЗ, розташований приблизно за два кілометри від станції. У мережі поширилися кадри вибухів і вогню. Деякі свідки говорять про займання трави, що могло статися через падіння уламків безпілотника.

Теги: пожежа росія нафта вибух завод безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В України дійсно є значний потенціал і у нафті, і у газі, і у критичних матеріалах та мінеральних ресурсах
Угода про корисні копалини. 50% стали каменем спотикання між Україною і США
19 лютого, 16:37
Адміністрація Трампа примушує Україну капітулювати
Адміністрація Трампа примушує Україну капітулювати
3 березня, 10:00
Росія перетворилася на поле битви між гравцями за її ж ресурси
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали
25 лютого, 11:15
Наслідки нічної атаки РФ на Київ
Росіяни завдали удару по Україні: головне за ніч
23 лютого, 06:13
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
24 лютого, 20:24
Ворог завдав удару по житловій п'ятиповерхівці ввечері 2 березня
У Харкові є влучання в багатоповерхівку (оновлено)
6 березня, 05:57
Американський президент вкотре закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів
США пригрозили Росії масштабними санкціями після обстрілу України
7 березня, 16:51
На Харківщині поліцейські ідентифікували ще трьох військовослужбовців РФ, які катували місцевих
Ідентифіковано колаборантів, які катували місцевого на Харківщині за українську позицію
7 березня, 10:18
У Самарській області після нічних вибухів спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
У Самарській області після нічних вибухів спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
10 березня, 07:53

Соціум

Атака на НПЗ у Туапсе: з'явився супутниковий знімок заводу
Атака на НПЗ у Туапсе: з'явився супутниковий знімок заводу
У Китаї розбився винищувач під час навчального польоту (відео)
У Китаї розбився винищувач під час навчального польоту (відео)
Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнувань
Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнувань
Трамп прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна і облаяв журналістів
Трамп прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна і облаяв журналістів
Засновник Telegram Дуров покинув Францію – AFP
Засновник Telegram Дуров покинув Францію – AFP
Сенатор США відмовився їздити на Tesla після суперечки з Маском щодо України
Сенатор США відмовився їздити на Tesla після суперечки з Маском щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 березня 2025
20K
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
16K
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
9330
Втрати ворога станом на 15 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
8142
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин

Новини

16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Вчора, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Вчора, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
14 березня, 18:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua