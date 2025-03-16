Атака на НПЗ у Туапсе: з'явився супутниковий знімок заводу

За даними сервісу Sentinel EO Hub Browser, вогонь не вщухає від моменту удару по підприємству.

У ніч на 14 березня в російському Туапсе зазнав атаки нафтопереробний завод, на якому пожежа триває вже понад добу. У мережі опубліковано супутникові знімки, що підтверджують масштаб загоряння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Схеми».

Повідомляється, що згідно з даними сервісу Sentinel EO Hub Browser, вогонь не вщухає від моменту удару по підприємству. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що внаслідок атаки загорівся резервуар із бензином, а площа пожежі перевищила тисячу квадратних метрів.

Українська сторона офіційно ситуацію не коментувала, проте раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про серію ударів по цьому підприємству. За даними військових, завод у Туапсе переробляє до 12 мільйонів тонн нафти на рік, причому понад 90% продукції експортується, а саме підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ та місцеві пабліки.

В мережі з’явилися кадри займання, яке нібито сталося через атаку безпілотників.

Також у ніч на 15 березня Волгоград зазнав атаки невідомих дронів. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, а також зафіксовано пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що після ударів загорілася територія поблизу залізничної станції «Сарепта». Імовірною ціллю атаки міг бути НПЗ, розташований приблизно за два кілометри від станції. У мережі поширилися кадри вибухів і вогню. Деякі свідки говорять про займання трави, що могло статися через падіння уламків безпілотника.