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ЗСУ женуть окупантів на одному із напрямків фронту: свіжі карти боїв

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ женуть окупантів на одному із напрямків фронту: свіжі карти боїв
ЗСУ ведуть наступальні та оборонні операції одразу на кількох напрямках
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські військові мають успіхи на південних ділянках фронту

Збройні сили України атакують тилові позиції росіян на півдні, а також ведуть наступальні та оборонні операції одразу на кількох напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої у Харківській та Луганських областях

На цих напрямках ворог проводив обмежені спроби наступу, на що своїми атаками також відповідали ЗСУ.

Бої у Харківській та Луганській областях
Бої у Харківській та Луганській областях

Зокрема, ворог атакував у районі Берестового, Новоселівського, Білогорівки та Спірного.

Бої на Донбасі

У районі Бахмута зафіксовано взаємні обмежені наземні удари.

Бої за Бахмут
Бої за Бахмут

У російському військовому керівництві повідомляли про відбиту атаку ЗСУ поблизу Майорська. Водночас за даними Генштабу, у ворога були безрезультатні наступальні операції поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки. Також ворог намагався атакувати поблизу Ступочки, Вугледара та Водяного. За останні два тижні українські сили просунулися на понад один км на північ від Авдіївки.

Бої на Донбасі
Бої на Донбасі

У міноборони РФ повідомляли, що російські війська нібито відбили наші атаки на околицях Первомайського, Невельського, Красногорівки та Мар’їнки.

Бої на півдні України

ЗСУ продовжують контрнаступ на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями.

Бої у Запорізькій області
Бої у Запорізькій області

Російські війська, нібито, відбили українські атаки біля Новодонецького, Рівнопілля та Новодарівки. Водночас ЗСУ просунулися поблизу Урожайного, але російські війська, за даними російських відомств, все ще контролюють населений пункт.

За даними моніторингів, українські бійці пробилися в районі західної частини П’ятихаток, також ЗСУ продовжували наступальні операції на південь від Оріхова. Водночас російські сили почали перекидати додатковий особовий склад та важку військову техніку з районів Нової Каховки до лінії фронту в Запорізькій області.

Бої у Херсонській області
Бої у Херсонській області

Минулої доби було завдано ударів по пунктах зосередження російської сили в Херсонській області, де було знищено російський склад боєприпасів у Генічеському районі.

Нагадаємо, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.

Читайте також: ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
Теги: ЗСУ війна

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