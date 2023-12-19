Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на російські аеропорти: Розвідка повідомила, що випробувала нові дрони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на російські аеропорти: Розвідка повідомила, що випробувала нові дрони
Російські ЗМІ та посадовці повідомляли про атаку безпілотників
фото ілюстративне

Дрони атакували обʼєкти на території Брянської та Калузької областей

Сьогодні вночі кілька регіонів Росії, зокрема й околиці Москви, були атаковані невідомими безпілотниками. Це було тестування нових засобів українською розвідкою. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в спецслужбах. 

Дрони атакували обʼєкти на території Брянської та Калузької областей і були, зокрема, помічені під Москвою. За даними джерел видання, цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

«Це було тестування нових засобів», – повідомило джерело видання.

Сьогодні вдень російські ЗМІ та посадовці повідомляли про атаку безпілотників. Зокрема, мер Москви Сергій Собянін заявляв про збиття одного безпілотника літакового типу на підльоті до столиці РФ. За його словами, безпілотник близько 12:45 за місцевим часом був збитий в Одінцовському міському окрузі.

Ще три безпілотники, як стверджують росіяни, були збиті у Брянській області, а один – упав на території Калузької. В усіх випадках росіяни запевняли, що руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку в російських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський» був оголошений план «Килим», а також повідомляли про роботу ППО.

Теги: розвідка безпілотник аеропорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль не має воєнних планів на 2025 рік
Розвідка пояснила, чому Росії невигідно вести війну у 2025 році
15 грудня, 16:33
У жовтні минулого року після перших ударів по енергосистемі Буданов запевнив, що Росії не вдасться занурити Україну у темряву та холод
Прогнози Буданова: більшість передбачень справдилися, проте є прорахунки
11 грудня, 10:27
РФ атакувала Україна кількома групами дронів
Уночі окупанти запустили по Україні 50 «Шахедів»
6 грудня, 07:11
Ворог вночі зробив собі перепочинок після великої партії «Шахедів», яку запустив позаминулої ночі
Чи можуть «Шахеди» атакувати в негоду: роз’яснення Повітряних сил
27 листопада, 16:42
Над Тулою пролітав безпілотник
У російській Тулі ранок почався з вибухів (відео)
26 листопада, 08:52
Ворог удосконалює свої БпЛА, щоб їх було важче виявити нашій протиповітряній обороні
Росіяни вигадали новий спосіб маскування «Шахедів»
25 листопада, 14:33
Ліквідація наслідків ударів по Києву
Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах
25 листопада, 11:10
Україна почала використовувати безпілотні катери
Окупанти заявили про знищення безпілотних катерів біля берегів Криму
22 листопада, 06:17
Окупанти заявили, що збили безпілотник
Під Москвою прогримів вибух: РФ заявила про атаку безпілотника
20 листопада, 06:39

Події в Україні

У Кропивницькому прогримів вибух: попередньо підірвано гранату
У Кропивницькому прогримів вибух: попередньо підірвано гранату
Атака на російські аеропорти: Розвідка повідомила, що випробувала нові дрони
Атака на російські аеропорти: Розвідка повідомила, що випробувала нові дрони
Ракетні війська ЗСУ уразили чотири склади боєприпасів противника
Ракетні війська ЗСУ уразили чотири склади боєприпасів противника
ЗСУ назвали нову ціль окупантів на Харківщині
ЗСУ назвали нову ціль окупантів на Харківщині
Пластуни передали воєнним розвідникам Вифлеємcький вогонь (фото)
Пластуни передали воєнним розвідникам Вифлеємcький вогонь (фото)
Окупанти скидають на голови українських військових отруйний газ – CNN
Окупанти скидають на голови українських військових отруйний газ – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
15K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
13K
Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари
13K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
12K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
11K
Низькооплачувана робота і бідність: дослідження показало реалії життя українців у Чехії

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua