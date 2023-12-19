Атака на російські аеропорти: Розвідка повідомила, що випробувала нові дрони

Дрони атакували обʼєкти на території Брянської та Калузької областей

Сьогодні вночі кілька регіонів Росії, зокрема й околиці Москви, були атаковані невідомими безпілотниками. Це було тестування нових засобів українською розвідкою. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в спецслужбах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дрони атакували обʼєкти на території Брянської та Калузької областей і були, зокрема, помічені під Москвою. За даними джерел видання, цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

«Це було тестування нових засобів», – повідомило джерело видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні вдень російські ЗМІ та посадовці повідомляли про атаку безпілотників. Зокрема, мер Москви Сергій Собянін заявляв про збиття одного безпілотника літакового типу на підльоті до столиці РФ. За його словами, безпілотник близько 12:45 за місцевим часом був збитий в Одінцовському міському окрузі.

Ще три безпілотники, як стверджують росіяни, були збиті у Брянській області, а один – упав на території Калузької. В усіх випадках росіяни запевняли, що руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку в російських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський» був оголошений план «Килим», а також повідомляли про роботу ППО.