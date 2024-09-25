Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про наслідки

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про наслідки
Федоров: Ворог нещадно тероризує Запоріжжя
фото: Telegram / Іван Федоров

У Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки

24 вересня, вечері, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Вже відомо, що є постраждалі жителі та руйнації будівель. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

За попередньою інформацією, удар був нанесений керованими авіабомбами, проінформував очільник ОВА.

«Ворог нещадно тероризує Запоріжжя. У Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки. Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися», – заявив Федоров.

8 фото
На весь екран
Наслідки російського удару
фото: Іван Федоров / Запорізька обл / Запоріжжя

Голова ОВА додав, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА.

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир. Кількість постраждалих сягнула 22 осіб.

Згодом пізно ввечері 23 вересня ворог завдав масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, кількість поранених збільшилася до шести, серед них двоє дітей.

До відома, 22 вересня окупанти вперше атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров наголосив, що жителі Запоріжжя тепер мають бути більш обачними під час повітряних тривог. Зокрема, перебувати в укриттях, але якщо це неможливо – дотримуватися правил двох стін та уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних джерелах інформації.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя обстріл Іван Федоров ворог ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна переноситься на територію РФ, однак росіяни готуються до нових наступів
Курська операція: ЗСУ переносять війну у тил ворога
23 вересня, 21:04
У Харкові загорівся приватний будинок
Вибухи у Харкові та пожежа в Росії: головне за ніч
25 серпня, 07:42
На фронті від початку доби 25 серпня зафіксовано 68 бойових зіткнень
Росіяни бомбардують власні села і міста: Генштаб зробив заяву про операцію на Курщині
25 серпня, 18:18
Росіяни окупували селище Птиче
DeepState: РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині
27 серпня, 01:09
Кількість авіаударів по Харківщині зменшилася, проте ситуація все ще залишається складною
Росіяни вперше застосували ракети «Калібр» із касетною бойовою частиною: деталі
27 серпня, 20:38
Через атаку РФ у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення в історичному ареалі
Потрощені авто, зруйновані пам'ятки архітектури: фоторепортаж із місць удару у Львові
4 вересня, 13:47
Окупанти, без успіху, провели штурм наших позицій на Оріхівському напрямку, поблизу Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року
11 вересня, 00:00
«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду
«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду
12 вересня, 02:13
Російські загарбники вчергове атакували Харків
Росіяни обстріляли житлові будинки у Харкові
12 вересня, 17:29

Події в Україні

Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про наслідки
Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про наслідки
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
Герой України розповів, чому обрав «Бук» замість Patriot
Герой України розповів, чому обрав «Бук» замість Patriot
Масований обстріл Харкова, деокупація Вовчанського агрегатного заводу. Головне за 24 вересня
Масований обстріл Харкова, деокупація Вовчанського агрегатного заводу. Головне за 24 вересня
Росіяни вдарили по хлібопекарському підприємству в Харкові (фото)
Росіяни вдарили по хлібопекарському підприємству в Харкові (фото)
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
25K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність
13K
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
13K
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
9958
У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s

Новини

Постачання снарядів Україні за ініціативою Чехії: темпи дещо змінились
Сьогодні, 00:22
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ердоган у Нью-Йорку зустрівся із вірменським прем’єром Пашиняном: про що говорили
Сьогодні, 00:00
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2024 року
Сьогодні, 00:00
Західні лідери скептично зустрічають «План перемоги» Зеленського – Bloomberg
Вчора, 23:03
Китай вперше в історії вивів у море всі свої авіаносці: The Telegraph назвала причину
Вчора, 22:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua