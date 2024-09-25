Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про наслідки

У Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки

24 вересня, вечері, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Вже відомо, що є постраждалі жителі та руйнації будівель. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

За попередньою інформацією, удар був нанесений керованими авіабомбами, проінформував очільник ОВА.

У Комунарському районі Запоріжжя зруйновані приватні будинки.



Шість людей поранено. Двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися. pic.twitter.com/xWzD8Dqgpi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 24, 2024

«Ворог нещадно тероризує Запоріжжя. У Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки. Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися», – заявив Федоров.

8 фото На весь екран













Наслідки російського удару фото: Іван Федоров / Запорізька обл / Запоріжжя

Голова ОВА додав, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА.

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир. Кількість постраждалих сягнула 22 осіб.

Згодом пізно ввечері 23 вересня ворог завдав масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, кількість поранених збільшилася до шести, серед них двоє дітей.

До відома, 22 вересня окупанти вперше атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров наголосив, що жителі Запоріжжя тепер мають бути більш обачними під час повітряних тривог. Зокрема, перебувати в укриттях, але якщо це неможливо – дотримуватися правил двох стін та уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних джерелах інформації.