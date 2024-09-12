«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду
КМВА: У разі оголошення повітряної тривоги варто прямувати до укриття
Київська міська військова адміністрація попередила киян про небезпечні метеорологічні явища в столиці. Про це йдеться у заяві КМВА у Telegram.
«У багатьох районах столиці – гроза. Не лякайтеся грому!», – зауважили в адміністрації.
У разі оголошення повітряної тривоги варто прямувати до укриття, додали в КМВА.
Водночас, як повідомляють Повітряні сили, ворожі дрони продовжують рух:
- на Чернігівщині у північно-західному напрямку;
- на Сумщині у східному напрямку;
- на Харківщині курсом на Полтавщину;
- на Дніпропетровщині на північ;
- на Черкащині на захід та північ;
- на Київщині на захід та північ.
До слова, цієї ночі російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook.
«У нас відбулося кілька «прильотів», ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло», – зазначив міський голова Конотопа.
За його словами, зайнялися пожежі.
Також цієї ночі на Полтавщині працювали сили ППО.
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