«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду

КМВА: У разі оголошення повітряної тривоги варто прямувати до укриття

Київська міська військова адміністрація попередила киян про небезпечні метеорологічні явища в столиці. Про це йдеться у заяві КМВА у Telegram.

«У багатьох районах столиці – гроза. Не лякайтеся грому!», – зауважили в адміністрації.

У разі оголошення повітряної тривоги варто прямувати до укриття, додали в КМВА.

Водночас, як повідомляють Повітряні сили, ворожі дрони продовжують рух:

на Чернігівщині у північно-західному напрямку;

на Сумщині у східному напрямку;

на Харківщині курсом на Полтавщину;

на Дніпропетровщині на північ;

на Черкащині на захід та північ;

на Київщині на захід та північ.

До слова, цієї ночі російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook.

«У нас відбулося кілька «прильотів», ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло», – зазначив міський голова Конотопа.

За його словами, зайнялися пожежі.

Також цієї ночі на Полтавщині працювали сили ППО.