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«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

КМВА: У разі оголошення повітряної тривоги варто прямувати до укриття

Київська міська військова адміністрація попередила киян про небезпечні метеорологічні явища в столиці. Про це йдеться у заяві КМВА у Telegram.

«У багатьох районах столиці – гроза. Не лякайтеся грому!», – зауважили в адміністрації.

У разі оголошення повітряної тривоги варто прямувати до укриття, додали в КМВА.

Водночас, як повідомляють Повітряні сили, ворожі дрони продовжують рух:

  • на Чернігівщині у північно-західному напрямку;
  • на Сумщині у східному напрямку;
  • на Харківщині курсом на Полтавщину;
  • на Дніпропетровщині на північ;
  • на Черкащині на захід та північ;
  • на Київщині на захід та північ.

До слова, цієї ночі російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook.

«У нас відбулося кілька «прильотів», ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло», – зазначив міський голова Конотопа.

За його словами, зайнялися пожежі.

Також цієї ночі на Полтавщині працювали сили ППО. 

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Теги: армія укриття Facebook Telegram гроза ворог

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