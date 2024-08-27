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DeepState: РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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DeepState: РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині
Росіяни окупували селище Птиче
фото з відкритих джерел

Окупанти просунулися на Покровському напрямку

Російські загарбники окупували селище Птиче Покровського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях», – йдеться в повідомленні.

DeepState: РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині фото 1
мапа: deepstate

Нагадаємо, Сили оборони України під час контрнаступальних дій, скоріш за все, мали успіх на лінії Сватове–Кремінна. Тим часом російські загарбники просунулися поблизу Торецька та Покровська. 

Як повідомлялося, російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили села Лисичне та Іванівка в Донецькій області та просунулися в декількох населених пунктах.

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Теги: Донеччина окупанти ворог

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