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Росіяни бомбардують власні села і міста: Генштаб зробив заяву про операцію на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни бомбардують власні села і міста: Генштаб зробив заяву про операцію на Курщині
На фронті від початку доби 25 серпня зафіксовано 68 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Війська РФ завдають ударів з танків, ствольної артилерії і мінометів, а також скидають КАБи

Станом на 25 серпня росіяни продовжують атакувати власні населені пункти в Курській області РФ. Зокрема, завдають ударів з танків, ствольної артилерії і мінометів, а також скидають КАБи. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

За даними Генштабу, сьогодні у прикордонних районах на півночі України від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Старикове, Уланове, Бачівськ, Ходине, Фотовиж, Голубівка, Славгород, Порозок та Попівка. До того ж, окупанти завдали бомбардувань, скинувши майже три десятки КАБів у райони населених пунктів Свеса, Дружба, Первомайське, Степанівка, Есмань, Студенок і Яструбине.

Ситуація на фронтах

Станом на 16:00 годину 25 серпня на фронті від початку доби зафіксовано 68 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки поблизу Липців і Вовчанська, де наразі ще триває бій.

На Куп’янському напрямку ворог проводив сім атак у бік Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку розпочиналися 13 боїв. Противник штурмував позиції захисників України неподалік Греківки, Дружелюбівки, Пролетарського, Першотравневого, Новосадового, Торського та Невського. Біля останнього ворог був найбільш активним - провів п’ять атак, бойові дії продовжуються.

На Сіверському напрямку українські захисники зупинили п’ять ворожих штурмів біля Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Спірного, Часового Яру та Андріївки. Загалом відбулося шість боєзіткнень, одне з яких досі продовжується. По Григорівці і Часовому Яру окупанти тричі били НАРами, випустивши близько двох десятків цих авіаракет.

На Торецькому напрямку загарбники атакували чотири рази, біля Торецька та Неліпівки. Всі штурми відбито.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 17 штурмових дій у районах семи різних населених пунктів. 11 з цих атак проходили біля Калинового та Новогродівки. Де, до того ж, ворог задіював для ударів вертольоти Ка-52.

«Сили оборони України стримують натиск військ РФ та загалом відбили 13 атак, чотири боєзіткнення досі продовжуються. Також противник кидав КАБи по районах Олександрополя і Галицинівки», – ідеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку загарбники 10 разів атакували поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник тричі штурмував позиції ЗСУ біля Водяного. Отримав жорстку відсіч. Двічі бив НАРами по Вугледару.

На Оріхівському і Придніпровському напрямках окупанти, залучивши авіацію, завдали двох авіаударів по районах Жереб’янок і Токарівки. Штурмів не проводили.

Раніше повідомлялося, що росіяни активізували наступальні дії у Запорізькій області.

Нагадаємо, що Сили оборони України під час контрнаступальних дій, скоріш за все, мали успіх на лінії Сватове – Кремінна. Тим часом російські загарбники просунулися поблизу Торецька та Покровська.

Теги: окупанти армія Генштаб ворог росіяни

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