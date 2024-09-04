Потрощені авто, зруйновані пам'ятки архітектури: фоторепортаж із місць удару у Львові

Через атаку РФ у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення в історичному ареалі

Надзвичайники врятували 12 людей

У Львові завершені аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового ворожого обстрілу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Надзвичайники врятували 12 людей. «Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років). Психологи ДСНС Львівщини та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, зокрема 16 дітям», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків подій від ДСНС залучалося понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.

Також через атаку РФ у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення в історичному ареалі. Тому Львів буде звертатися до ЮНЕСКО. Про це у коментарі «Твоє місто» повідомила радниця міського голови Львова з питань збереження культурної спадщини Лілія Онищенко.

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Найбільше постраждав будинок на вул. Коновальця, 44, у якому загинуло шестеро людей, а також є ще постраждалі під завалами. Будинок був чиншовою кам'яницею скарбового радника Людвіка Гірша, який збудували у 1911-1912 роках.

Садовий повідомив, що уражені 50 будинків. Більшість – у центрі міста. З шести будинків людей будуть відселяти. У Львові також пошкоджено два медичних заклади та дві школи.

Унаслідок удару безпілотника по житловому кварталу Львова пошкоджені три навчальні заклади та центр творчості. Про це повідомив начальник управління освіти у Львівській міській раді Андрій Закалюк.

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Унаслідок ранкової атаки у Львові пошкоджені три навчальні заклади та центр творчості фото: Андрій Закалюк/Facebook

Унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації.

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Унаслідок російського ранкового обстрілу Львова зазнав ушкоджень храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

Також стало відомо, що російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Сім'я Базилевичів фото: Андрій Садовий/Facebook

Міноборони країни-агресорки прокоментувало сьогоднішні російські удари по Полтаві та Львову. За версією росіян, у Львові 4 вересня нібито було влучання в оборонні підприємства, де виготовляли та ремонтували комплектуючі авіаційного та ракетного озброєння.