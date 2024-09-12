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Росіяни обстріляли житлові будинки у Харкові

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли житлові будинки у Харкові
Російські загарбники вчергове атакували Харків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок прильоту по Київському району Харкова пошкоджено приватний будинок

У Харкові сьогодні, 12 серпня, пролунали звуки вибухів. Як стало відомо згодом окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Як зазначив мер Харкова, два «прильоти» сталися в одному з густонаселених районів міста.

«Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила», – зауважив мер.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок прильоту по Київському району Харкова пошкоджено приватний будинок, паркан, скління вікон інших будинків.

На місці події працюють всі екстрені служби.

Окрім того, окупанти вдарили по Дергачах Харківського району. Близько 17:00 внаслідок ворожого обстрілу КАБом було пошкоджено приватні будинки. Інформація щодо поранених та загиблих теж не надходила.

Нагадаємо, російські війська в обід обстріляли Борову Харківської області. Загинуло двоє людей, горять житлові будинки.

Раніше на Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як повідомлялося, російська армія атакувала житлову забудову у центрі Конотопа на Сумщині.

До слова, ворожа армія продовжує спроби прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Сьогодні вранці окупанти пішли в наступ із бронетехнікою.

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Теги: будинок Харків Ігор Терехов Олег Синєгубов обстріл

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