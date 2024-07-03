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Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Дніпро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Дніпро
Окупанти масовано атакували Дніпро
фото з відкритих джерел

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 11 повітряних цілей

Уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За словами командувача Повітряних сил, основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 11 повітряних цілей:

  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 5 ударних БпЛА «Shahed-131/136»;
  • 1 БпЛА ОТР «Орлан-10».
За словами командувача Повітряних сил, основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина
За словами командувача Повітряних сил, основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина
інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».

Як повідомляло «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка

До слова, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.

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Теги: Дніпро Дніпропетровщина окупанти Повітряні сили ЗСУ обстріл

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