Росія «окупувала» Рижівку на Сумщині? Аналіз ISW

Кількість російських диверсійно-розвідувальних груп на Сумському напрямку зменшилася

Російські окупанти днями здійснили обмежене транскордонне вторгнення до Сумської області. Однак їм не вдалося забезпечити тривалу присутність у регіоні та, зокрема, в селі Рижівка. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики цитують речника української Держприкордонслужби Андрія Демченка. За його словами, кількість російських диверсійно-розвідувальних груп, які діють на Сумському напрямку, зменшилася. Ба більше, на Сумщині зараз майже немає активності цих груп.

Також і інші українські офіційні особи нещодавно заперечили, що армія РФ захопила будь-яку територію в Сумській області після заяв Росії про обмежений транскордонний рейд до Рижівки на Сумщині.

«ISW не спостерігала візуальних доказів, які б підтверджували російську діяльність або завойування Рижівки від 10 червня та оцінює, що російським військам не вдалося забезпечити тривалу присутність у цьому населеному пункті», – підсумували фахівці.

Нагадаємо, що ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру у Рижівці Сумської області. Станом на ранок 10 червня прапор терористів у цьому селі було знищено, повідомляв президент Володимир Зеленський. Сили оборони повністю контролюють ситуацію на Сумщині.

Перед цим голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки бійцями полку «Ахмат», опублікувавши відео в Telegram. Його заяву активно поширили російські ЗМІ. Голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю інформацію.