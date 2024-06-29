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Окупанти завдали найбільшого з 2022 року удару по Дергачах на Харківщині (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти завдали найбільшого з 2022 року удару по Дергачах на Харківщині (фото)
Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше три п’ятиповерхових, два двоповерхових та 20 приватних будинків
фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Окупанти випустили по місту чотири авіабомби

Унаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області в суботу постраждало троє людей. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

За його словами, ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах починаючи з 2022 року.

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фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Близько 15:50 повітряні сили РФ випустили по місту чотири авіабомби (попередньо – УМПБ Д-30). Уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68 та 75 років, яких шпиталізували до лікарні. Ще одна 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також постраждали домашні тварини.

Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше три п’ятиповерхових, два двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств.

Нагадаємо, 29 червня окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району. В результаті пошкодження отримали двоє людей. Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що у Харкові о 16:01 було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Задоренко повідомив, що окупанти завдали ударів КАБами по Дергачах. Є пошкодження приватних будинків: «Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється».

До слова, сьогодні також росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2024 року
Теги: вибух окупанти ворог Харківщина

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