Окупанти завдали найбільшого з 2022 року удару по Дергачах на Харківщині (фото)

Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше три п’ятиповерхових, два двоповерхових та 20 приватних будинків

Окупанти випустили по місту чотири авіабомби

Унаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області в суботу постраждало троє людей. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

За його словами, ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах починаючи з 2022 року.

9 фото На весь екран















фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Близько 15:50 повітряні сили РФ випустили по місту чотири авіабомби (попередньо – УМПБ Д-30). Уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68 та 75 років, яких шпиталізували до лікарні. Ще одна 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також постраждали домашні тварини.

Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше три п’ятиповерхових, два двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств.

Нагадаємо, 29 червня окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району. В результаті пошкодження отримали двоє людей. Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що у Харкові о 16:01 було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Задоренко повідомив, що окупанти завдали ударів КАБами по Дергачах. Є пошкодження приватних будинків: «Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється».

До слова, сьогодні також росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.