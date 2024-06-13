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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Для чого Кремль просуває «хороших росіян»

glavcom.ua
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На переговорах, судячи з заяви Лаврова для «представників російської культури в Україні» вимагатимуть обов'язкові квоти у всіх органах влади
фото з відкритих джерел

Нам сформували буквально непорушний пул «хороших русскіх» – яких нічим не взяти

Із заяви Сєрґєя Лаврова: «...Ніхто на Заході не бажає помічати нац-ого, русофобського ефекту, який цей режим створює. Коли наші товариші в різних країнах від щирого серця пропонують переговорні процеси, іноді звучить: давайте просто зупинимося бойові дії і почнемо розмовляти. А хіба вимоги дотримуватися прав будь-якої нацменшини, тим більше такої великої, як росіяни в Україні, є штучною попередньою умовою? Я так не вважаю».

Щодо «дотримання прав росіян в Україні». Яких росіян? На окупованих теренах, де їх прийшли «захищати»? Але якщо про повернення територій не йдеться – то, відповідно, для України це апріорі безсенсова умова. А навіщо це умова Україні, якщо землі повертати ніхто не збирається?

Зате з цієї заяви можна зробити деякі висновки щодо того, для чого нам всі ці роки (це від початку війни, 11 років) пхають «хороших русскіх» в якості експертів, посередників, ініціаторів переговорів, розробників пунктів мирних планів...

Нам сформували буквально непорушний пул «хороших русскіх» – яких нічим не взяти. Вони тефлонові і намертво вклеєні в наш інфопростір. Нам пхали Арестовича і решту в різних ролях – як «експертів», «інфлюенсерів»/агентів впливу, тепер/знов як «політиків».

Зате тепер можна оцінити ціль цього всього. На переговорах, судячи з заяви Лаврова (і не тільки його) для цих «представників російської культури в Україні» вимагатимуть обов'язкові квоти у всіх органах влади – можливо, десь і блокуючі квоти. Вимагатимуть для них права ветувати будь-які правові акти, «недостатньо толерантні до російської меншини».

І саме от в такий спосіб, через «хороших русскіх», яких ми самі не випхали зі свого інфопростору, Кремль знов влізе до України з власним ідеологічним порядком денним. Причому Кремль спробує протягнути це через міжнародні гарантії: так, щоб ми взагалі за жодних умов не могли і не мали права відкараскатись від цих персонажів, викинути їх хоча би з політики і інфопростору, якщо не з країни.

План насправді доволі простий і навіть дешевий (скільки там тих витрат через пару посередників на «хороших русскіх»?!). І цілком може бути успішно реалізований. Якщо, звісно, ми раптом не опритомніємо і не почнемо вживати відповідних заходів. Бо потім буде пізно – ми мінімум до наступної атаки Росії лишимось з Латиніною і рештою сміття.

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Джерело
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Теги: окупанти переговори росіяни

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Олексій Голобуцький

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