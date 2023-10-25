Боррель роз’яснив, чому війна в Україні не закінчиться швидко

Боррель заявив, що війну в Україні можна швидко закінчити, припинивши підтримувати Київ

Євросоюз не хоче, аби війна закінчилася капітуляцією України

Європейський Союз не хоче допустити капітуляції України перед російськими агресорами, тому не припинить свою підтримку. Таку заяву зробив верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє сайт Європейської Ради.

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Боррель заявив, що війну в Україні можна швидко закінчити, припинивши підтримувати Київ.

«Я знаю, як швидко закінчити війну. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, це закінчиться капітуляцією українців. Невже ми хочемо, щоб війна закінчилася так? Я думаю, ні. Ми не можемо дозволити Путіну поставити маріонетковий уряд у Києві, а також мати російську армію на польському кордоні», – сказав представник ЄС

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Нагадаємо, втома та зниження зацікавленості Заходу може призвести до перемоги Росії у війні проти України.

До слова, триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.