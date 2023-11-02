Окупанти заявили про відбиття атаки дронів на Крим

Міноборони РФ звітує про «припинення спроби теракту»

Російські окупанти заявили, що вранці 2 листопада нібито відбили чергову атаку українських безпілотників на анексований Крим. Про це повідомляє міноборони країни-агресорки.

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Йдеться про знищення шести безпілотників.

«Черговими засобами ППО один український безпілотний літальний апарат знищено над акваторією Чорного моря, п'ятьох перехоплено над територією Республіки Крим», – заявляє міноборони РФ.

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Нагадаємо, вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи, рейд через бухту перекритий.

У ніч проти 30 жовтня у Севастополі також пролунали вибухи.

Вранці 1 листопада у тимчасово окупованому Росією Севастополі було оголошено повітряну тривогу. У місті було зупинено громадський транспорт. Крім того, зупинено рух Кримським мостом, який знаходиться на іншому боці півострова Крим.