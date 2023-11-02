Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти заявили про відбиття атаки дронів на Крим

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти заявили про відбиття атаки дронів на Крим
Над окупованим Кримом нібито збито п'ять безпілотників
фото ілюстративне

Міноборони РФ звітує про «припинення спроби теракту»

Російські окупанти заявили, що вранці 2 листопада нібито відбили чергову атаку українських безпілотників на анексований Крим. Про це повідомляє міноборони країни-агресорки.

Йдеться про знищення шести безпілотників.

«Черговими засобами ППО один український безпілотний літальний апарат знищено над акваторією Чорного моря, п'ятьох перехоплено над територією Республіки Крим», – заявляє міноборони РФ.

Окупанти заявили про відбиття атаки дронів на Крим фото 1

Нагадаємо, вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи, рейд через бухту перекритий.

У ніч проти 30 жовтня у Севастополі також пролунали вибухи.

Вранці 1 листопада у тимчасово окупованому Росією Севастополі було оголошено повітряну тривогу. У місті було зупинено громадський транспорт. Крім того, зупинено рух Кримським мостом, який знаходиться на іншому боці півострова Крим.

Теги: Крим окупанти війна Україна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідники висадились на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах
Розвідка повідомила про чергову вдалу операцію на території Криму (відео)
5 жовтня, 17:22
У Севастополі прогриміли вибухи. Лунає повітряна тривога
У Севастополі прогриміли вибухи. Лунає повітряна тривога
3 жовтня, 20:46
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
4 жовтня, 15:09
Російські окупанти намагаються загородженнями протистояти атакам українських морських дронів
Окупанти встановлюють загородження у Севастопольській бухті (фото)
15 жовтня, 14:42
Вибухи в окупованому Севастополі, чергова атака РФ на Хмельниччину. Головне за 25 жовтня
Вибухи в окупованому Севастополі, чергова атака РФ на Хмельниччину. Головне за 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
27 жовтня, 21:00
Окрім поранених військових РФ пошкодження отримали кілька одиниць автомобільної техніки
Нічні вибухи в окупованому Криму: стали відомі наслідки для росіян
30 жовтня, 09:26
Окупанти кажуть про збиття трьох українських ракет над Херсонщиною
Росіяни заявили про ракетну атаку на Крим
22 жовтня, 19:25
Ешелон з технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію в Євпаторії
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
Вчора, 18:40

Події в Україні

Росія ударила по Дніпропетровщині ракетою: деталі від влади (фото)
Росія ударила по Дніпропетровщині ракетою: деталі від влади (фото)
Окупанти заявили про відбиття атаки дронів на Крим
Окупанти заявили про відбиття атаки дронів на Крим
Російські війська готуються до нової хвилі атак на Авдіївку – ISW
Російські війська готуються до нової хвилі атак на Авдіївку – ISW
ЗСУ просунулися у двох областях: аналіз ISW
ЗСУ просунулися у двох областях: аналіз ISW
Так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових
Так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових
У Полтавській області блискавка влучила в каное
У Полтавській області блискавка влучила в каное

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
17K
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
6834
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування
5873
Названо країну ЄС, де українці найчастіше відкривають свою справу
4980
Латвія б'є на сполох: діти українських біженців ігнорують школи
3793
Одна країна відправила танки та бронемашини на кордон із Газою

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту