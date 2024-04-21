Атаки на енергооб'єкти продовжаться: Міненерго оцінило можливість блекауту

Міністр енергетики запевняє, що тотального блекауту в Україні не буде

Галущенко закликав готуватися до будь-яких сценаріїв, адже ворожі обстріли будуть продовжуватись

Попри атаки Росії на енергетичні об'єкти, блекауту в Україні не буде. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону.

«На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде», – обіцяє міністр.

Водночас, за його словами, потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв, хоча й енергетики роблять все можливе, аби найгірші сценарії не реалізувалися.

«Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємося», – наголосив міністр.

Нагадаємо, що через ракетні удари Україна втратила 7 ГВт теплових і гідроелектростанцій. Наразі ситуація керована, однак, на думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, вже влітку будуть відключення світла.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що влітку Україна зможе частково компенсувати втрати потужностей генерації електроенергії, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця. Однак зима стане викликом.