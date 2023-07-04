Атаки на Сумщину та Запорізьку область: ситуація в регіонах

Росіяни не змогли проникнути на територію України та відкрили вогонь по цивільних мешканцях на Сумщині

За добу ворог здійснив 61 обстріл 16 населених пунктів Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів, Новгород-Сіверський та Корюківський райони, із мінометів, САУ. Всього – більше 110 вибухів. У селі Новгород-Сіверської громади – троє поранених чоловіків Всі в лікарні, стан середньої тяжкості; надається допомога.

Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли (30 вибухів) по прикордонних територіях та населених пунктах. Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська та Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом минулої доби росіяни здійснили 28 обстрілів. Зафіксовано 170 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миропільська; Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів). Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів та одного поранено.

Великописарівська громада: в результаті одного з обстрілів виникла пожежа нежитлових будівель.

Сумська громада: пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки, сім приватних авто та приміщення школи. На ранок відомо про троє загиблих та 21 пораненого.

Унаслідок обстрілів Юнаківської громади загинув місцевий житель. Пошкоджено приватне житлове домоволодіння, господарчу споруду, три приватні житлові будинки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запорізька область

За добу ворог здійснив 61 обстріл 16 населених пунктів Запорізької області. Авіацією вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з БПЛА атакував Кам'янське, з РСЗВ бив по Левадному та Новодарівці, 56 артилерійських ударів прийшлося по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Новодарівці, П'ятихатках, Кам'янському, Новоданилівці, Малій Токмачці та інших селах на лінії вогню. Надійшло 64 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. У Гуляйполі 51-річний чоловік опинився під обстрілом. Його вже доставили до медичного закладу.

Дніпропетровщина

Вчора важка артилерія ворога «працювала» по Нікополю. Влучили по відкритій території. Ввечері ворог атакував Нікопольський район з БпЛА. Скинув боєприпаси на Марганецьку громаду. Минулося без постраждалих.

Харківщина

Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району. У Чернещині Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджена територія ферми. Також вчора окупанти обстріляли смт. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджені житлові будинки, без жертв.

У Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років, отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у важкому стані.

Луганщина

Під обстрілами – Білогорівка та Невське.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські військові успішно відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту. Зокрема, ворог намагався просунутися південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви та північно-східніше Серебрянського лісництва. Однак через втрати вимушений був повернутися на попередньо зайняті позиції.

За добу противник здійснив 93 обстрілів (413 снарядів).

У Макаровому, що у Станично-Луганській територіальній громаді, російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь на території дитячого оздоровчого табору. Зараз там перебуває понад 100 поранених військових РФ. У селі Лиман на Старобільщині російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір.

Донеччина

За добу рашисти здійснили 14 обстрілів. Обстріляли 10 населених пунктів, серед яких: смт Гостре, Авдіївка, с.Диліївка, с.Предтечине, с.Дружба, с.Новоселівка Перша, с.Богоявленка, смт Велика Новосілка, с.Новоукраїнка, Торецьк. Пошкоджено 11 житлових будинків, приміщення їдальні, цех ПрАТ «АКХЗ», будівля шахти.

За добу на Донеччині одна людина загинула, двоє поранених.

Миколаївщина

Сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Учора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли між населеними пунктами Очаківської та Куцурубської громад. Також вчора ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено дві одиниці сільгосптехніки. Без остраждалих. Також було зафіксовано ворожі обстріли по береговій лінії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 68 обстрілів (402 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів (35 снарядів).

Рашисти поцілили у райони 19 населених пунктів області. Армія РФ обстріляла селище Кіндійка. Один з ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви. Через обстріл поранення отримали двоє людей – 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох поранених шпиталізували, лікарі надають їм допомогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Унаслідок ворожого артобстрілу с. Дніпровське поранень зазнала 56-річна жінка. Всього за добу через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала по Україні чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.