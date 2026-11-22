За даними джерела, з Росії знімуть санкції, але запровадять їх знову, якщо Москва почне зосереджувати війська для нового вторгнення

Російський диктатор Володимир Путін у приватних розмовах погодився, що після війни Україна може отримати від США та Європи гарантії безпеки, аналогічні до п’ятої статті НАТО, але за умови, що на її території не розміщуватимуть війська Альянсу. Як передає «Главком», про це повідомив оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус із посиланням на джерело, наближене до переговорів.

За даними джерела, з Росії знімуть санкції, але запровадять їх знову, якщо Москва почне зосереджувати війська для нового вторгнення.

Оскільки Путін відмовився погоджуватися на розташування баз НАТО в Україні, американська сторона натомість запропонувала відведення російських військ від кордону одразу після підписання угоди про припинення вогню.

А в разі переходу російських військ у наступ, війська Альянсу без зволікань перекинуть на територію України.

За словами джерела, спеціальний представник президента США Джаред Кушнер звернувся з попередженням до Путіна.

«Це почалося як війна з Україною. Тепер це опосередкована війна з Європою», – заявив він.

Крім того, видання вказує, що представники США та Європи обговорювали механізми контролю за виконанням Росією домовленостей, а також налагодження швидкого обміну інформацією на випадок нападу.

Раніше видання FT повідомило, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення мирної угоди між Україною і Росією до 1 січня 2027-го. Поспіх Білого дому, за даними видання, пов’язаний із результатами проміжних виборів у США, після яких республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу.

Демократи вже заявили, що планують посилити підтримку України, запровадити нові жорсткі санкції проти Москви і посилити контроль за зовнішньою політикою Трампа і бізнес-інтересами його перемовників.

Водночас європейські посадовці висловлюють побоювання, що заради досягнення домовленостей у встановлений термін Україну можуть схиляти до значних поступок Росії.

До слова, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що до «мирної декларації» американського лідера Дональда Трампа, глави КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна планували включити пункт щодо України, однак США прибрали його з фінального документа.