Дрон збили на Словʼянському напрямку в Донецькій області

Українські військові показали кадри, як збили російський реактивний безпілотник за допомогою автомата Калашникова. Відео опублікували у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує «Главком».

Дрон збили на Словʼянському напрямку в Донецькій області. Уразили безпілотник із автомата Калашникова зі складаним прикладом (АКС) бійці мобільної вогневої групи зенітного ракетного дивізіону під час бойового чергування.

У підрозділі не уточнили тип реактивного безпілотника армії РФ, який збили військові.

«Як би швидко не літали їхні безпілотники, наші бійці будуть їх збивати. Усіма доступними нам засобами. Бо це наше небо», – прокоментували відео у бригаді.

Автомат Калашникова зі складним прикладом розробляли для роботи в умовах обмеженого простору. Зброя працює боєприпасами калібру 5,45мм та має заявлений темп стрільби 600 пострілів на хвилину.

Нагадаємо, посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова під час робочої поїздки до Львова пережила російську ракетно-дронову атаку. Дипломатка разом із колегами ховалася в підвалі та коридорі готелю, а напередодні у Києві над її головою збили російський безпілотник.

Також російські війська в ніч проти 20 листопада здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також сотні ударних безпілотників. За деталізованими даними Повітряних сил, українські захисники збили або подавили 462 повітряні цілі. Влучання зафіксовано на 23 локаціях.