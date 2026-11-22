У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки пошкоджені 18 тролейбусів. Крім того, через удари по енергетичній інфраструктурі місто знову зіткнулося з масштабними відключеннями електроенергії. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує «Главком».

Коментуючи наслідки російських ударів, мер емоційно звернувся до президента США Дональда Трампа.

«Пане президенте Трамп, спитайте, будь ласка, свого «друга», навіщо він знову занурив Дніпро у блекаут та розх@ячив нам 18 тролейбусів?», – написав Філатов.

Російські війська протягом дня неодноразово атакували Дніпро безпілотниками. Зокрема, внаслідок одного з ударів пошкоджений десятиповерховий житловий будинок на житловому масиві Перемога.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, Дональд Трамп оприлюднив спільну світлину з Володимиром Путіним, додавши до публікації підпис «Мій друг».

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна друзями й продемонстрував готовність до особистого діалогу з керівниками Росії та Китаю. Такий дипломатичний підхід викликав критику в американському політикумі: опоненти президента вважають, що Москва та Пекін можуть використовувати його прагнення до прихильності.