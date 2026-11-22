Росіяни вдарили авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині. Поранено працівника Групи «Нафтогаз», він перебуває в лікарні. Ще двоє колег дістали контузії. Як інформує «Главком», про це повідомили в компанії.

Наразі усім постраждалим надають необхідну допомогу.

«Росія цілеспрямовано б’є по людях, які щодня забезпечують газом і теплом прифронтові громади. Наші люди працюють під постійною небезпекою. Вони продовжують робити свою справу, бо від них залежить тепло в домівках», – зазначив, виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

Крім того, росіяни атакували дві АЗС «Укрнафти» в Запорізькій області.

«Протягом останніх днів ворог неодноразово обстрілював наших газовиків, службовий транспорт та об’єкти газової інфраструктури», – кажуть у компанії.

Нагадаємо, російські війська вдень 12 листопада завдали удару двома ракетами по нафтогазовому об'єкту Групи «Нафтогаз» у Чернігівській області. Унаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань, також пошкоджено технологічне обладнання.

Раніше «Главком» повідомляв про ракетну атаку на об'єкти «Нафтогазу» на Чернігівщині. У травні російські війська завдали ударів по нафтогазовій інфраструктурі регіону після тривалих атак безпілотників. Унаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання, однак працівники не постраждали.

Також «Главком» писав про удар по газовидобувній інфраструктурі «Нафтогазу» на Харківщині. 21 жовтня російський безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Тоді в компанії повідомляли, що від початку року РФ понад 400 разів атакувала об'єкти групи – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік.