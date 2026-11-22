Загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо у прикордонних громадах

Росія 22 листопада вкотре атакувала Сумську область. На жаль, внаслідок вибуху ворожого дрона загинула 14-річна дитина. Трагедія сталася вранці у Новослобідській громаді. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, двоє місцевих жителів натрапили на російський безпілотник, який здетонував. Від отриманих тяжких травм підліток загинув на місці.

Варто зауважити, що загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо у прикордонних громадах. Категорично заборонено наближатися до невідомих предметів, торкатися їх або намагатися перенести. Це можуть бути нерозірвані боєприпаси, ворожі дрони та інші вибухонебезпечні предмети.

В ОВА закликали пояснювати ці правила дітям. У разі виявлення підозрілих предметів потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити 101 або 102.

Нагадаємо, уранці 14 листопада російський безпілотник атакував приватний будинок у Глухові на Сумщині. Під завалами опинилися жінка та її 9-річний онук. На допомогу постраждалим прибули поліцейські, яким довелося діяти в умовах загрози повторного удару.

Крім того, чоловіки віком 57 та 47 років загинули 12 листопада в Середино-Будській громаді Шосткинського району, коли перебували біля мотоцикла. Ворог атакував їх FPV-дроном.

Також уранці 10 листопада росіяни атакували потяг у Сумах. Пасажирів не було, бригада перебувала в укритті, постраждалих немає.