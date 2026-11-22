Під час операції пошукові групи виявили двох громадян України в напрямку населеного пункту Репедеа

У горах Марамуреш в Румунії рятувальники знайшли загиблого українця й двох живих. Вони, імовірно, заблукали після того, як незаконно перетнули кордон. Як інформує «Главком», про це пише Digi24 з посиланням на прикордонну службу Румунії.

Спочатку до Оперативного координаційного центру зателефонувала жінка і сказала, що троє громадян України заблукали в горах після того, як, мовляв, незаконно перетнули кордон із Румунією.

Один із них «ледве пересувався».

Правоохоронці розпочали пошуково-рятувальну операцію, в якій взяли участь двоє співробітників прикордонної поліції, а також троє гірських рятувальників на спеціальному транспорті.

«Під час операції пошукові групи виявили двох громадян України в напрямку населеного пункту Репедеа, у безпосередній близькості від державного кордону, а незабаром після цього знайшли й третього, але, на жаль, він не подавав ознак життя», – повідомили там.

Дані для розслідування передадуть до поліції повіту Марамуреш.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року українські прикордонники склали 7523 протоколи за незаконний перетин або спробу незаконного перетину державного кордону. У середньому це близько 1250 протоколів щомісяця – приблизно на третину менше, ніж торік.

Раніше «Главком» писав про масштабну схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії. За даними слідства, з грудня 2025 року організатори допомогли незаконно виїхати за межі України близько 60 чоловікам.

Вартість «послуг» становила від $10 тис. до $13 тис. з людини, а загальний заробіток учасників схеми оцінювали приблизно у $700 тис. До оборудки, за даними правоохоронців, були причетні депутат Ірпінської міськради та працівник поліції Чернівецької області.