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Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: які втрати в противника

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: які втрати в противника
фото ілюстративне

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 629-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомив Генштаб.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси, Сеньківка, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Веселівка, Тур’я Сумської області; Ветеринарне, Стариця, Бударки Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили сім атак. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Вільшана та Чернещина Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії та Серебрянського лісництва Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Піщаного Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Окупанти вели штурмові дії поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак. Противник завдав авіаційного удару неподалік Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Завдав авіаційних ударів біля Архангельського, Новокалинового, Ласточкиного, Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка.

Шахтарський напрямок

Ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Оріхів, Новоандріївка, Пятихатки, Лобкове, Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоберислав та Берислав Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Осокорівка, Шляхове, Берислав, Ольгівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено два ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів, три засоби протиповітряної оборони та складу паливно-мастильних матеріалів противника.

Теги: ЗСУ Генштаб окупанти війна

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