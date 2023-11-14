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ЗСУ продовжили наземні операції на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ продовжили наземні операції на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту

Українські сили продовжували штурмові операції у Бахмутському напрямку. Також українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Просування українських військ

За повідомленнями ISW, 13 листопада російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове та підтвердили успіхи. Відеозапис з геолокацією, опублікований 13 листопада, показує, що російські війська просунулися на захід від Володимирівки.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили понад 15 російських атак поблизу Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки та Новоєгорівки.

ISW повідомив, що українські війська провели наземні атаки під Бахмутом 13 листопада, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували штурмові операції у Бахмутському напрямку.

За повідомленнями інституту, 13 листопада російські війська продовжили локальні наступальні операції під Бахмутом та підтвердили наступ. Відеозапис із геолокацією, опублікований 12 листопада, показує, що російські війська просунулися на захід від Ягідного.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на схід від Кліщіївки та поблизу Дубово-Василівки, Іванівського та Андріївки.

За словами ISW, 13 листопада російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою і досягли підтверджених успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 10 листопада, показує, що російські війська нещодавно просунулися до східної околиці Степового.

Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки на південний схід та південь від Новокалинового, на схід від Первомайського та Новобахмутівки, а також поблизу Авдіївки та Сєверного.

Декілька російських військових блогерів заявили, що бойові дії продовжуються поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та сміттєвого полігону на півночі Авдіївки.

Російські блогери стверджували, що українські сили 13 листопада успішно контратакували та просунулися вперед у районі Авдіївки. Російський блогер стверджував, що українські війська просунулися до залізничної станції поблизу Степового і неподалік ресторану «Царське полювання» безпосередньо на південь від Авдіївки.

Інший російський блогер стверджував, що українські сили безуспішно атакували поблизу Красногорівки.

Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Золотої Ниви та поблизу Старомайорська.

Як повідомляє ISW, українські війська продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області, але 13 листопада не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції у Мелітопольському напрямку.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська провели масштабніші, ніж зазвичай, атаки за підтримки танків на північ від Вербового і що взаємні обстріли продовжуються.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та 13 листопада просунулися вперед. Російські блогери 12 та 13 листопада стверджували, що українські війська зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту.

Як повідомлялося, ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонщини.

Раніше українські військові анонсували окупантам важку ніч. Наші захисники вийшли на нічне полювання.

До слова, окупанти перекидають кораблі з тимчасово окупованого Криму в Новоросійськ через побоювання нових атак ЗСУ по чорноморському флоту РФ.

Теги: наступ блогер військові Генштаб окупанти

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