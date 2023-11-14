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Банкова повідомила, скільки відсотків території України вдалося деокупувати ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Банкова повідомила, скільки відсотків території України вдалося деокупувати ЗСУ
За словами Єрмака, українські сили звільнили приблизно 50% раніше окупованих територій
фото з відкритих джерел

Як наголосив глава Офісу президента чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії

Глава Банкової Андрій Єрмак повідомив, що українські сили звільнили приблизно 50% раніше окупованих територій. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Єрмак під час візиту до США зустрівся з радниками лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони обговорили ситуацію на фронті, захист «зернового коридору» та гарантію безпеки для України.

Єрмак додав, що сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії, тому країна потребує збереження міжнародної підтримки.

Також глава Офісу президента раніше повідомляв, що наступний рік стане «вирішальним» у розв’язаній Росією повномасштабній війні.

Нагадаємо, українські сили продовжували штурмові операції у Бахмутському напрямку. Також українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області.

До слова, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще довго не піде на переговори з Україною та Заходом, а війна може тривати ще довго.

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Теги: війна ЗСУ деокупація Офіс президента Андрій Єрмак

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