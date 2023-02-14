ЗСУ знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби (відео)
Комплекс знищили воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади
Бійці бригади Сухопутних військ Збройних сил України знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Палантин». Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.
«Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили аналоговнєтний комплекс РЕБ «Палантин», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 356-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
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