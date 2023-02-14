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ЗСУ знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби (відео)
фото ілюстративне

Комплекс знищили воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади 

Бійці бригади Сухопутних військ Збройних сил України знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Палантин». Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

«Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили аналоговнєтний комплекс РЕБ «Палантин», – йдеться в повідомленні.

Палантін – російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ). Вступив на озброєння російської армії у квітні 2019 року. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, пригнічує існуючі та перспективні системи зв'язку супротивника, заснованої на сучасній програмно-визначуваній платформі. Він дозволяє «осліпити» противника в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди його стільникового та транкінгового зв'язку.

Нагадаємо, триває 356-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. 

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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