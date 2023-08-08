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Ракетна атака по Покровську: з'явилися нові подробиці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ракетна атака по Покровську: з'явилися нові подробиці
Понівечений будинок у Покровську
фото: Суспільне

Окупанти нанесли повторний удар по Покровську для того, щоб забрати якомого більше життів не тільки цивільних громадян, але й надзвичайників, які ліквідували наслідки атаки

Унаслідок ракетного обстрілу РФ міста Покровськ станом на ранок 8 серпня відомо 7 загиблих віком від 22 до 71 року.  Серед них – п’ятеро чоловіків та дві жінки. Ще 67 людей, з яких 11-річна дитина та 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«У тому числі поранено поліцейських та працівників ДСНС, які першими приїхали на місце події для надання екстреної допомоги потерпілим та ліквідації наслідків руйнувань», – йдеться у повідомленні.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що перша ціль російських сил – «вбивство цивільних жителів Покровська», а повторний удар був саме по працівниках і службах, які працюють над ліквідацією наслідків атаки. Кириленко каже, що наразі серед «важких» постраждалих – поліцейський та надзвичайник. За їхнє життя зараз борються медики в сусідній з Донецькою області.

«О 19:15 відбувся перший ракетний удар. 19:52 відбувся другий удар. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце у залежності від категорії обстрілів - виїжджати через певний проміжок часу. Але у даному випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могил перебувати люди. Тому одразу ж і слідчо-оперативна група, і ДСНС, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію. Ми мали можливість відразу отримати, як тільки стало можливо, додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Розосереджено було і людей, і всіх зайвих. Очеплена територія була евакуйована. І в той короткий проміжок часу, це все відбувалось фактично у мене на очах, вдалось врятувати такими заходами велику кількість людей», – розповів Кириленко.

Тактику повторних ударів, зазначив Кириленко, російські сили використовують не вперше.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.

Крім того, У Покровську поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі». 

Теги: Донеччина обстріл Павло Кириленко

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