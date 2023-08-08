Ракетна атака по Покровську: з'явилися нові подробиці

Окупанти нанесли повторний удар по Покровську для того, щоб забрати якомого більше життів не тільки цивільних громадян, але й надзвичайників, які ліквідували наслідки атаки

Унаслідок ракетного обстрілу РФ міста Покровськ станом на ранок 8 серпня відомо 7 загиблих віком від 22 до 71 року. Серед них – п’ятеро чоловіків та дві жінки. Ще 67 людей, з яких 11-річна дитина та 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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«У тому числі поранено поліцейських та працівників ДСНС, які першими приїхали на місце події для надання екстреної допомоги потерпілим та ліквідації наслідків руйнувань», – йдеться у повідомленні.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що перша ціль російських сил – «вбивство цивільних жителів Покровська», а повторний удар був саме по працівниках і службах, які працюють над ліквідацією наслідків атаки. Кириленко каже, що наразі серед «важких» постраждалих – поліцейський та надзвичайник. За їхнє життя зараз борються медики в сусідній з Донецькою області.

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«О 19:15 відбувся перший ракетний удар. 19:52 відбувся другий удар. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце у залежності від категорії обстрілів - виїжджати через певний проміжок часу. Але у даному випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могил перебувати люди. Тому одразу ж і слідчо-оперативна група, і ДСНС, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію. Ми мали можливість відразу отримати, як тільки стало можливо, додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Розосереджено було і людей, і всіх зайвих. Очеплена територія була евакуйована. І в той короткий проміжок часу, це все відбувалось фактично у мене на очах, вдалось врятувати такими заходами велику кількість людей», – розповів Кириленко.

Тактику повторних ударів, зазначив Кириленко, російські сили використовують не вперше.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.

Крім того, У Покровську поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі».