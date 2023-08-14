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Удар по Одесі, візит міністра фінансів Німеччини до Києва. Головне за 14 серпня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Удар по Одесі, візит міністра фінансів Німеччини до Києва. Головне за 14 серпня
Росіяни знищили гіпермаркет FOZZY
фото з відкритих джерел

Російські терористи направили на Одеську область 15 «Шахедів» та вісім «Калібрів»

В Одесі пролунала серія вибухів. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відвідав Київ. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. «Главком» склав добірку новини 14 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар по Одесі

У результаті нічної атаки РФ на Одесу знищено гіпермаркет FOZZY. Також три людини отримали поранення. За даними Одеської ОВА, на область направили 15 «Шахедів» та вісім «Калібрів». Багато уламків понівечили квартири та гуртожиток в центрі міста.

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На весь екран
Росіяни знищили гіпермаркет FOZZY
фото з соцмереж та ЗМІ

До слова, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Візит міністра фінансів Німеччини до Києва

14 серпня до Києва приїхав міністр фінансів Німеччини. У Києві в німецького міністра заплановані політичні переговори. Зазначимо, що Крістіан Лінднер вперше з початку російської агресії здійснив візит до України. До нього у Києві бували канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.

Крістіан Лінднер запевнив Україну в продовженні підтримки з боку уряду Німеччини. Конкретні напрямки та форми такої підтримки він обговорює протягом дня з українськими політиками.

Зокрема, очільник мінфіну ФРН нагадав про допомогу від федерального уряду Україні та тим, хто шукає притулку в Німеччині, на суму €22 млрд. Військова допомога Україні з боку ФРН перевищує €12 млрд. Німеччина також готова долучитися до відбудови зруйнованої інфраструктури.

Окрім цього, уряд Німеччини заклав €5 млрд щорічної військової допомоги Україні до 2027 року. Це рішення ще має затвердити парламент Німеччини, уточнив Лінднер. За його словами, окрім військового напрямку підтримка України Німеччиною полягає також у гуманітарній сфері, підтримці українських переселенців, що живуть у країні та внесках Німеччини до МВФ.

Митрополит Павло шпиталізований

Екснамісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) сьогодні був терміново прооперований. Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва.

Військова допомога від США

Сполучені Штати Америки (США) виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн. Від попередніх він відрізняється не стільки сумою, як джерелом коштів. 

До пакета входять:

  • боєприпаси для ППО,
  • артилерійські снаряди,
  • протитанкові засоби,
  • додаткове обладнання для розмінування.

Як зазначається, цей пакет надається за програмою Presidential Drawdown Authority, коли озброєння передаються зі складів американської армії.

Молдова виходить із угоди СНД про роззброєння

Уряд Молдови схвалив денонсацію угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння, підписану в межах СНД. Як зазначили у міноборони, Молдова не виконувала положення цієї угоди з огляду на те, що під час створення СНД республіка виключила співпрацю у військово-політичній галузі, яка суперечила принципам суверенітету та незалежності РМ.

Водночас Молдова забезпечує виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань у частині щодо правових обмежень на озброєння та військові технології за допомогою реалізації положень Договору про звичайні збройні сили в Європі від 1 липня 1992 року та Віденського документа 2011 року про зміцнення довіри та безпеки.

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Теги: війна обстріл

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