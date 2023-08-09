Росія зіткнулась із новими проблемами в експорті зерна

Експерти прогнозують, що вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи кардинально відобразиться на світових цінах на пшеницю

Росія жаліється на «приховані санкції», які нібито заважають країні експортувати зерно

Відсутність у Росії кораблів і зниження інтересу західних зернотрейдерів до бізнесу з Москвою збільшують витрати на перевезення російської пшениці. Про це повідомляє Reuters.

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Президент Росії Володимир Путін пообіцяв замінити українське зерно російськими постачаннями в Африку після того, як Москва в липні вийшла із зернової угоди, що забезпечувала безпечний прохід українського продовольчого вантажу в Чорному морі, запровадивши де-факто блокаду та атакуючи сховища в ході військової ескалації.

«Відповідь України, атаки морськими безпілотниками на російський нафтовий танкер і військовий корабель на її військово-морській базі в Новоросійську, поруч із великим зерновим і нафтовим портом, додала нових небезпек для транспорту в Чорному морі», – йдеться у повідомленні.

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При цьому Едуард Зернін, голова Російського союзу експортерів зерна, посилався на потенційне посилення, як він назвав, «прихованих санкцій», які «можуть призвести до збільшення витрат на фрахт і страхування» для Росії.

«Це відобразиться на рівні цін на пшеницю та інші зерна на світовому ринку», – сказав Зернін у коментарі Reuters.

Попри те, що експорт сільськогосподарської продукції не підпадає під прямі санкції Європи та США, запроваджені після того, як Росія вторглася в Україну минулого року, Москва каже, що обмеження на банківську діяльність і російських фізичних осіб є «прихованими санкціями» щодо торгівлі продуктами харчування, пояснює видання.

«Фінансові ризики та ризики безпеки, пов’язані з торгівлею з Росією, посилені крахом Чорноморського коридору, підвищують вартість фрахту для Москви та підштовхують її до використання старіших та менші суден, якими керують менш відомі судноплавні оператори», – повідомляє видання.

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Ситуація викликає сумніви щодо того, чи зможе Росія підтримувати рекордні темпи експорту, і якщо її не розв’язати, це може підвищити світові ціни на пшеницю.

Зазначимо, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США не підуть на поступки для того, щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Попри це, Штати вже вирішили декілька проблем, які пов'язані з експортом російського зерна, але це «не питання поступок».

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає.

До слова, Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди.