Суд заочно виніс вирок 18 російським депутатам

Депутати держдуми РФ винні у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Загалом зібрано докази проти 91 депутата Держдуми Росії

Суд виніс вирок 18 російським депутатам Держдуми. Служба безпеки України зібрала докази їх вини у сприянні розв'язанню війни Росією. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Загалом зібрано докази проти 91 депутата Держдуми.

«18 із них засуджено до 15 років позбавлення волі, стосовно інших 73 російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду», – пише СБУ.

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Зазначається, що 15 лютого 2022 року посадовці підтримали постанову про звернення до диктатора Російської Федерації з проханням визнати так звану «незалежність» тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Вже 22 лютого злочинці проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між Кремлем і терористичними організаціями «Л/ДНР».

Кремль, зі свого боку, використав це вищезгадане рішення як підставку до початку повномасштабної війни проти України.

«Оскільки 18 засуджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання», – додає СБУ.

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Список засуджених депутатів Росії:

Авдєєв Михайло Юрійович, 06.03.1977 р.н.

Алімова Ольга Миколаївна, 10.04.1953 р.н.

Арапов Георгій Костянтинович, 11.09.1999 р.н.

Арефьєв Микола Васильович, 11.03.1949 р.н.

Берулава Михайло Миколайович, 03.08.1950 р.н.

Біфов Анатолій Жамалович, 07.01.1963 р.н.

Бурляєв Микола Петрович, 03.08.1946 р.н.

Васільєв Микола Іванович, 28.03.1958 р.н.

Вассерман Анатолій Олександрович, 09.12.1952 р.н.

Глазкова Анжеліка Єгорівна, 28.12.1968 р.н.

Горячева Ксенія Олександрівна, 16.05.1996 р.н.

Даванков Владислав Андрійович, 25.02.1984 р.н.

Діденко Олексій Миколайович, 30.03.1983 р.н

Дмітрієва Оксана Генріхівна, 03.04.1958 р.н.

Дьомін Олександр В'ячеславович, 23.09.1988 р.н.

Казанков Сергій Іванович, 09.10.1972 р.н.

Каргінов Сергій Генріхович, 05.09.1969 р.н.

Сулейманов Ренат Ісмаїлович, 24.12.1965 р.н.

Нагадаємо, що в Україні заочно засудили на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ. Прокурори в суді довели, що російські депутати вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.