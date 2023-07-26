Суд заочно виніс вирок 18 російським депутатам
Загалом зібрано докази проти 91 депутата Держдуми Росії
Суд виніс вирок 18 російським депутатам Держдуми. Служба безпеки України зібрала докази їх вини у сприянні розв'язанню війни Росією. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Загалом зібрано докази проти 91 депутата Держдуми.
«18 із них засуджено до 15 років позбавлення волі, стосовно інших 73 російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду», – пише СБУ.
Зазначається, що 15 лютого 2022 року посадовці підтримали постанову про звернення до диктатора Російської Федерації з проханням визнати так звану «незалежність» тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Вже 22 лютого злочинці проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між Кремлем і терористичними організаціями «Л/ДНР».
Кремль, зі свого боку, використав це вищезгадане рішення як підставку до початку повномасштабної війни проти України.
«Оскільки 18 засуджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання», – додає СБУ.
Список засуджених депутатів Росії:
- Авдєєв Михайло Юрійович, 06.03.1977 р.н.
- Алімова Ольга Миколаївна, 10.04.1953 р.н.
- Арапов Георгій Костянтинович, 11.09.1999 р.н.
- Арефьєв Микола Васильович, 11.03.1949 р.н.
- Берулава Михайло Миколайович, 03.08.1950 р.н.
- Біфов Анатолій Жамалович, 07.01.1963 р.н.
- Бурляєв Микола Петрович, 03.08.1946 р.н.
- Васільєв Микола Іванович, 28.03.1958 р.н.
- Вассерман Анатолій Олександрович, 09.12.1952 р.н.
- Глазкова Анжеліка Єгорівна, 28.12.1968 р.н.
- Горячева Ксенія Олександрівна, 16.05.1996 р.н.
- Даванков Владислав Андрійович, 25.02.1984 р.н.
- Діденко Олексій Миколайович, 30.03.1983 р.н
- Дмітрієва Оксана Генріхівна, 03.04.1958 р.н.
- Дьомін Олександр В'ячеславович, 23.09.1988 р.н.
- Казанков Сергій Іванович, 09.10.1972 р.н.
- Каргінов Сергій Генріхович, 05.09.1969 р.н.
- Сулейманов Ренат Ісмаїлович, 24.12.1965 р.н.
Нагадаємо, що в Україні заочно засудили на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ. Прокурори в суді довели, що російські депутати вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.
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