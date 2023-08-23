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Обстріл Одещини та Херсона і чергова «бавовна» у Москві: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обстріл Одещини та Херсона і чергова «бавовна» у Москві: головне за ніч
Ударний безпілотник потрапив у недобудований хмарочос One tower у «Москва-сіті»
фото: ТАСС

Москвичі прокинулися від атаки безпілотників

Уночі 23 серпня окупанти вдарили «Шахедами» по півдню Одеської області, а під ранок розпочали обстріл Херсона. Водночас Москва та Підмосков'я знову зазнали атаки безпілотників. Під ударом, зокрема, вкотре опинився столичний хмарочос «Москва-сіті». Між тим, деякі західні посадовці висловили думку, що Україні варто змінити тактику контрнаступу та консолідувати всю бойову міць на півдні. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 23 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака «Шахедів» на Одещину

У ніч на 23 серпня російські дрони-камікадзе «Шахед» атакували південь Одеської області. Про це повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністраці Сергій Братчук.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили, що група російських ударних безпілотників рухається над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси. Пізніше військові додали, що група «Шахедів» досягла Ізмаїла, що на Одещині.

Обстріл Херсона

У середу, 23 серпня, вранці російські окупанти розпочали обстріл Херсона. Під вогнем ворога опинився центр міста. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Центр міста під обстрілом, обережно! Не підходьте до вікон!» – написав він.

«Бавовна» у Москві та Підмосков'ї

Уночі 23 у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області. Про це повідомили мер столиці РФ Сергій Собянін та міноборони РФ.

У мережу потрапило відео моменту попадання безпілотника в будівлю, що будується в «Москва-сіті».

Ударний безпілотник потрапив у недобудований хмарочос One tower у «Москва-сіті». Загальна площа руйнувань складає близько 100 кв. м.

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Безпілотник влучив у хмарочос One tower у «Москва-сіті»
фото: ТАСС

Деякі західні посадовці радять ЗСУ змінити тактику контрнаступу

Деякі американські та інші західні посадовці вважають, що українські сили під час контрнаступу занадто розосереджені, й радять змінити тактику. Про це пише The New York Times.

На думку опитаних стратегів, українські сили варто зосередити на головному фронті контрнаступу на півдні.

«Головна мета контрнаступу – відрізати російські лінії постачання на півдні України, розірвавши так званий сухопутний міст між Росією й окупованим Кримським півостровом. Але замість того, щоб зосередитися на цьому, українське командування розподілило війська та вогневі засоби приблизно порівну між сходом і півднем», – цитує видання слова американських чиновників.

Україна пішла на поступки щодо формату трибуналу над РФ

Україна погодилася на змінений формат так званого гібридного трибуналу стосовно агресії РФ.

Як пояснив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, українська модель трибуналу не сподобалася союзникам. Низка західних столиць, включно з Вашингтоном, побоюються, що самі згодом будуть покарані «за російською схемою».

Українська влада таки пішла на поступки і вже не виключає можливість створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу, на якому наполягають, зокрема, США.

Теги: Москва Одещина Херсон контрнаступ трибунал

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