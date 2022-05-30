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    Події в Україні

    Авіаудари та обстріл ракетами: як минула ніч на Сумщині

    Уночі росіяни завдали два авіаудари ракетами з території РФ по Хотінській громаді Сумського району - Авіаудари та обстріл ракетами: як минула ніч на Сумщині
    Уночі росіяни завдали два авіаудари ракетами з території РФ по Хотінській громаді Сумського району
    фото з відкритих джерел

    За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються

    Сьогодні вночі ворог атакував Сумську область. Від 00:00 до 8:00 по території області рашисти здійснили чотири обстріли прикордонних територій. Про це повідомив голова Сумської обласної державно-військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

    За його словами, вночі росіяни завдали два авіаудари ракетами з території РФ по Хотінській громаді Сумського району, здійснили шість «виходів» із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району.

    Також було близько 10 «прильотів» із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території Росії.

    Близько восьми пострілів із міномету із території РФ по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.

    За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.

    Триває 96-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, а на Сєверодонецькому – на північно-східних та південно-східних околицях Сєверодонецька.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Авіаудари та обстріл ракетами: як минула ніч на Сумщині