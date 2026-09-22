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СБУ затримала у Львові чоловіків, які реєстрували Starlink для росіян

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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СБУ затримала у Львові чоловіків, які реєстрували Starlink для росіян
Львів'яни зареєстрували для росіян 14 терміналів Starlink
фото: СБУ

Окупанти використовували активовані термінали для планування бойових операцій одразу на трьох напрямках фронту

Служба безпеки України затримала у Львові двох чоловіків, яких підозрюють у реєстрації терміналів Starlink для російських військових. За даними слідства, фігуранти активували щонайменше 14 станцій, які окупанти використовували під час бойових дій проти Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, російські військові використовували зареєстровані термінали Starlink для планування бойових операцій проти українських захисників у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

СБУ затримала у Львові чоловіків, які реєстрували Starlink для росіян фото 1
фото: СБУ

Одним із затриманих виявився студент. За даними СБУ, російські спецслужби завербували його через Telegram-канали, де пропонували «легкий» заробіток. Згодом до виконання завдань він залучив свого безробітного знайомого.

Слідство встановило, що чоловіки обманом залучили до схеми 14 людей. Їхні паспортні дані використовували для верифікації терміналів Starlink, які надалі працювали в інтересах російської сторони.

Після активації обладнання фігуранти передавали необхідні реквізити російському куратору. За виконання завдань вони отримували гроші.

Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливу причетність затриманих до реєстрації ще понад 40 терміналів Starlink для росіян.

Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Києві двох чоловіків, які, за даними слідства, на замовлення ФСБ активували 76 терміналів Starlink для росіян. Для реєстрації пристроїв вони використовували фальшиві українські паспорти та залучили працівника поштового відділення, який допомагав обходити правила верифікації. За даними СБУ, росіяни планували використовувати термінали для коригування ракетно-дронових атак по Україні та виявлення засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони.

Теги: Starlink Львів СБУ

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