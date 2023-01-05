Банкова відреагувала на оголошене Росією «‎різдвяне перемир'я»

РФ намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації

Для Росії «тимчасове перемир’я» можливе після виходу з тимчасово окупованих територій, адже Україна не атакує чужі землі й не вбиває цивільних, а знищує тільки загарбників. Так відреагував на оголошене РФ перемир’я радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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«Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить РФ. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території… Друге. РФ має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі», – йдеться в повідомленні.

Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів, а також окупанти хочуть скористатися «перемир’ям» для зміцнення своєї армії. Росіянам не вдалося це зробити військовими способами, тому в хід пішли стандартні інформаційні хитрощі.

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«Безумовно, це виключно пропагандистський жест. І нічого більше. Росія всіляко намагається хоча б на певний час знизити інтенсивність боїв та інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах для того, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації, будівництва масштабних укріплень на захоплених територіях і перегрупування армії. Це не вийшло зробити тими чи іншими військовими способами. Тому в хід пішли стандартні інформаційні виверти», – зазначив радник глави Офісу президента.

Подоляк закликав не реагувати на явно маніпулятивні ініціативи керівництва РФ і нагадав, що тільки Росія атакує ракетами та дронами цивільні об'єкти, включаючи місця релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні.

«Завдання у них одне: «негайний стіл переговорів, прийняття російського ультиматуму, нова лінія поділу». Ось цинічний зміст вказівки Путіна про «тимчасове припинення вогню». Банальний прийом. У цьому немає жодного бажання припинити війну», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.