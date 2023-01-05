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Банкова відреагувала на «різдвяне перемир’я» Кирила

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Банкова відреагувала на «різдвяне перемир’я» Кирила
Російський патріарх Кирило не засудив війну в Україні і підтримав Путіна
фото з відкритих джерел

«Заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – елемент пропаганди»

Запропоноване главою Російської православної церкви патріархом Кирилом «різдвяне перемир’я» є цинічною пасткою. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Радник прокоментував пропозицію Кирила й нагадав, що РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Росії.

Заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди.

За словами Подоляка, російська церква не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни».

Нагадаємо, патріарх РПЦ Кирило цинічно просить встановити «різдвяне перемир’я». Він заявив, що слід припинити вогонь з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня.

До слова, соцмережі відреагували на пропозицію Кирила й пригадали, що він та Путін коїли на Великдень.

Зауважимо, раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України. Патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

Як відомо, патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів. 

Крім того, російські священники вважають, що дають «духовні сили» окупантам, тому військове командування РФ залучає їх до роботи з солдатами, які воюють в Україні. Російські попи благословляють окупантів на вбивство українців, окроплюючи їх «святою водою» та проводячи обряд помазання.

Зазначимо, російська православна церква пішла проти Божої волі, підтримуючи вторгнення в Україну. Дмитро Кулеба нагадав, що низка російських православних священників і деякі єпископи благословляли військові дії Росії, тож вони зрадили Бога.

До того ж з осені про Путіна у церквах Росії почали молитися ще й як за царя. Кремлівського диктатора Володимира Путіна московський патріархат прирівняв до архангела Михайла. У розданих окупантам молитовниках президента РФ називають «архістратигом – ватажком небесного воїнства». У самій же молитві загарбників закликають молитися за Путіна.

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Теги: РПЦ Офіс президента Михайло Подоляк

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