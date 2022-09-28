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Батьки курсантів військово-морської академії РФ зчинили бунт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Батьки курсантів військово-морської академії РФ зчинили бунт
фото з відкритих джерел

Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили

Першокурсників військового навчально-наукового центру військово-морського флоту «Воєнно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Після місяця навчань у виші, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною. Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили.

«Воєнна розвідка України нагадує, що у російських військових є можливості скласти зброю та зберегти своє здоров’я та життя. росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій», – йдеться у повідомлені розвідки.

Як повідомлялося, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

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Теги: війна мобілізація розвідка Міноборони батьки

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