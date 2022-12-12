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«Бавовна» у Сватовому: прилетіло у гуртожиток «вагнерівців» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Бавовна» у Сватовому: прилетіло у гуртожиток «вагнерівців» (відео)
фото ілюстративне

Під завалами залишається частина живих окупантів

У Сватове на Луганщині цієї ночі завітала «бавовна». Місцеві Telegram-канали повідомляють про приліт у гуртожиток, де базувалися «вагнерівці».

Росіяни говорять, що прилетіло з Himars.

На відео видно, що під завалами ще залишається частина живих окупантів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники стягнули велику кількість техніки на Сватівський та Кремінський напрямки, таким чином намагаються зупинити наступ Збройних сил України.

Крім того, відомо, що захищатися від ЗСУ у районі Сватового Луганської області будуть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії (1 ГТА), які зазнали великих втрат ще на початку війни.

До слова, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Теги: Луганщина ПВК Вагнера війна росія окупанти Україна

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