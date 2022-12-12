«Бавовна» у Сватовому: прилетіло у гуртожиток «вагнерівців» (відео)

Під завалами залишається частина живих окупантів

У Сватове на Луганщині цієї ночі завітала «бавовна». Місцеві Telegram-канали повідомляють про приліт у гуртожиток, де базувалися «вагнерівці».

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Росіяни говорять, що прилетіло з Himars.

На відео видно, що під завалами ще залишається частина живих окупантів.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники стягнули велику кількість техніки на Сватівський та Кремінський напрямки, таким чином намагаються зупинити наступ Збройних сил України.

Крім того, відомо, що захищатися від ЗСУ у районі Сватового Луганської області будуть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії (1 ГТА), які зазнали великих втрат ще на початку війни.

До слова, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.