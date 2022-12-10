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Російські війська зазнали втрат: наслідки «бавовни» в окупованому Мелітополі (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російські війська зазнали втрат: наслідки «бавовни» в окупованому Мелітополі (відео)
Ворожі воєнкори підтвердили загибель рашистів
фото із соцмереж

За інформацією російських воєнкорів, на базі на момент вибухів було близько 200 осіб

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області увечері 10 грудня пролунало понад десять вибухів. Як з’ясувалося згодом, на сході Мелітополя горить будівля мелітопольської християнської церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому та перетворили на своє місце для зборів.

Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок вибухів у Мелітополі дві людини загинули, ще двоє російських військових отримали поранення.

За інформацією російських воєнкорів, на базі на момент вибухів було близько 200 осіб. За наявною інформацією, по скупченню російських військових відпрацювала система Himars.

У той же час росЗМІ повідомили, що у Мелітополі ввечері 10 грудня спрацювала система ППО окупантів.

Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, в окупованому Маріуполі прогриміли два потужні вибухи: перший - о 9:00, другий – о 9:40. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Обидва вибухи сталися в районі вул. Курчатова. Перший вибух - підлітки полізли знімати тік-ток на руїнах та здетонував снаряд. Другий вибух – ланцюгова реакція першого вибуху.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали облаштовувати склад із боєприпасами на території знищеного Центрального ринку, в самому центрі Маріуполя

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Теги: росія війна Україна ЗСУ вибух окупанти Мелітополь

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