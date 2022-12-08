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Британська розвідка повідомила, від чого залежить ефективність оборонних операцій РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, від чого залежить ефективність оборонних операцій РФ
За даними британської розвідки, елітна 1-а ГТА зазнала тяжких втрат на початку війни
фото з відкритих джерел

Підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії (1 ГТА) дислоковані вздовж лінії оборони

Оборону російської армії у районі Сватового Луганської області триматиме розгромлена танкова армія, призначена для захисту Москви. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії (1 ГТА) дислоковані вздовж лінії оборони у цьому районі.

За даними британської розвідки, елітна 1-а ГТА зазнала тяжких втрат на початку війни, а також числа під час відступу з Харківської області у вересні 2022 року. Зараз вона, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами, хоча її чисельність залишається значно нижчою за затверджену, що становить понад 25 тис. осіб.

«Зараз Росія завершила майже безперервну систему траншей протягом 60 км між Сватовим і російським кордоном. Однак, попри тривалість цих робіт, глибина укріплень залишається неясною. Ефективність оборонних операцій 1 ГТА та інших формувань багато в чому залежатиме від ступеня підтримки запасних позицій», – зазначається у зведені.

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. 

Теги: розвідка росія Міноборони армія війна британська розвідка

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