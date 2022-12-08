Британська розвідка повідомила, від чого залежить ефективність оборонних операцій РФ

За даними британської розвідки, елітна 1-а ГТА зазнала тяжких втрат на початку війни

Підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії (1 ГТА) дислоковані вздовж лінії оборони

Оборону російської армії у районі Сватового Луганської області триматиме розгромлена танкова армія, призначена для захисту Москви. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії (1 ГТА) дислоковані вздовж лінії оборони у цьому районі.

За даними британської розвідки, елітна 1-а ГТА зазнала тяжких втрат на початку війни, а також числа під час відступу з Харківської області у вересні 2022 року. Зараз вона, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами, хоча її чисельність залишається значно нижчою за затверджену, що становить понад 25 тис. осіб.

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«Зараз Росія завершила майже безперервну систему траншей протягом 60 км між Сватовим і російським кордоном. Однак, попри тривалість цих робіт, глибина укріплень залишається неясною. Ефективність оборонних операцій 1 ГТА та інших формувань багато в чому залежатиме від ступеня підтримки запасних позицій», – зазначається у зведені.

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.