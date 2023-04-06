Мер Мелітополя назвав кількість колаборантів у місті

Майже 10 колаборантів є представниками влади

У тимчасово окупованому Мелітополі та районі співпрацювати з ворогом погодилися приблизно 700 осіб. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ці люди працюють вчителями, податківцями тощо.

«Якщо говорити про Мелітополь та район, то на співпрацю з ворогом (хто став колаборантом, хто допоміг з організацією псевдореферендуму), то в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто почав захоплювати школи і навчати дітей, і ті, хто пішли до фейкової податкової, пенсійного фонду і так далі. Ці 700 людей перевірені, по них є факти колаборації, йдуть кримінальні провадження і будуть вручатись підозри», – заявив мер.

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Він уточнив, що серед представників влади знайшлося не більше 10 колаборантів.

За його словами, у результаті вибуху 3 квітня один із колаборантів втратив руку й ногу.

«У колаборантів паніка наростає, тому що останні два тижні надто пекельні для рашистів. І це зрозуміло, тому що 3 квітня один із колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї автівки й залишився без руки, без ноги й в цілому такий недієздатний», – розповів міський голова.

А в чаті селища Приазовське колаборанти почали скаржитися, що росіяни залишать Мелітополь, як Херсон, а їм доведеться відповідати перед українським правосуддям, додав Федоров.

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Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі в ніч на 6 квітня було чутно гучні вибухи.

До слова, 3 квітня внаслідок вибуху у Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв.