В окупованому Криму знову пролунали вибухи (відео)

Офіційної інформації поки немає

Вибухи прогриміли в районі мису Фіолент та поблизу Козачої бухти

Жителі тимчасово окупованого Криму знову чують «хлопки». Про це передають місцеві Telegram-канали.

Цього разу вибухи прогриміли в районі мису Фіолент і близько 10 «хлопків» поблизу Козачої бухти.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, сьогодні, близько 14:00, у тимчасово окупованій Алупці (Криму) здійнялася пожежа у лісосмузі. Перед цим у місті пролунали вибухи.

Нагадаємо, вечері, 20 серпня, неподалік Алупки теж було чутно вибухи.

Крім того, 20 серпня в окупованому Криму вже спрацьовувала протиповітряна оборона. Вибухи зафіксували над Оленівкою, що в Чорноморському районі тимчасово окупованого Росією півострова.

Також у Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

До слова, триває 186-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.