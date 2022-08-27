Окупаційна адміністрація Криму наказала засекречувати вибухи на військових об’єктах
Уже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму
Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності.
Уже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах.
Нагадаємо, до окупованого Криму рухається ешелон із російською важкою військовою технікою.
Раніше стало відомо, що рашисти почали виводити з Криму частину бойової авіації, зміцнюючи при цьому систему протиповітряної оборони.
Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту.
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