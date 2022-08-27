Окупаційна адміністрація Криму наказала засекречувати вибухи на військових об’єктах

Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах

Уже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму

Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності.

Уже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах.

Нагадаємо, до окупованого Криму рухається ешелон із російською важкою військовою технікою.

Раніше стало відомо, що рашисти почали виводити з Криму частину бойової авіації, зміцнюючи при цьому систему протиповітряної оборони.

Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту.