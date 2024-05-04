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NYT: Україна вже отримала перші партії озброєння від США

Надія Карбунар
glavcom.ua
NYT: Україна вже отримала перші партії озброєння від США
Україна вже отримала від США партію протитанкових ракет і 155-міліметрових артилерійських снарядів
фото з відкритих джерел

У кращому випадку влітку, а в гіршому – наприкінці року Україна зможе стабілізувати свої лінії фронту завдяки новому надходженню допомоги

 

Україна 28 квітня отримала озброєння з нового пакета допомоги від США – ідеться про партію протитанкових ракет і 155-міліметрових артилерійських снарядів. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на неназваних посадовців зі США та Європи.

За даними видання, це був перший внесок із військової допомоги в розмірі 61 мільярд доларів, друга партія цієї зброї та боєприпасів прибула в понеділок, 29 квітня.

Журналісти пишуть, що наступного дня, 30 квітня, до Польщі прибули ракети до Patriot, які надала Іспанія. Незабаром вони будуть на українському фронті, сказав високопоставлений іспанський чиновник.

Але аналітики в уряді США та за його межами кажуть, що, ймовірно, в кращому випадку влітку, а в гіршому – наприкінці року Україна зможе стабілізувати свої лінії фронту завдяки новому надходженню допомоги.

Деякі з нових видів зброї почали надходити ще до того, як їх було анонсовано. Як пише New York Times, представник британського оборонного відомства сказав, що частина допомоги вартістю приблизно 620 мільйонів доларів США, яку прем’єр-міністр Ріші Сунак оприлюднив 23 квітня – це найбільше військове вливання Великої Британії в Україну – почала надходити кілька тижнів тому. Але можуть знадобитися тижні для надходження додаткових партій ракет Storm Shadow, які британський чиновник назвав «абсолютним пріоритетом».

Поставки можуть бути особливо швидкими, якщо боєприпаси вже накопичені в Центральній і Східній Європі, де Сполучені Штати і їхні союзники зберігають резерви. За словами офіційних осіб, фахівцям з логістики на американській військовій базі у Вісбадені, Німеччина, може знадобитися лише кілька днів, щоб скоординувати доставку найнеобхіднішого озброєння, пише видення.

Ситуація ускладнюється тим, що не вся обіцяна зброя може бути надана негайно. Американський чиновник зазначив, що потрібен час, щоб з'ясувати, що саме можна передати Україні, не виснажуючи підрозділи НАТО, які мають бути боєздатними, наприклад, ті, що використовують бойові машини піхоти Bradley і бронетранспортери Humvee, які були частиною американського пакету. Інша зброя, наприклад, 155-міліметрові артилерійські снаряди, яких відчайдушно потребує Україна, є дефіцитною в усьому світі.

Нагадаємо, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США: «Допомога в Україну йде. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки».

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

До слова, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін пообіцяв, що США нададуть Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть. 

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Теги: Німеччина озброєння боєприпаси Україна чиновник машини партії Іспанія зброя міністр Ріші Сунак

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