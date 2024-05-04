Росії до 9 травня потрібна «здобич» на фронті: ЗСУ назвали міста під загрозою

Путіна дуже муляє те, що ЗСУ утримують і Роботине, і Кринки

Окупанти націлилися в сторону Часового Яру, який вони розглядають як плацдарм для подальшого просування

Росіяни активізувалися по всій лінії фронту, оскільки їм традиційно потрібні здобутки до 9 травня. Про це сказав військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

Так званої здобиччю для росіян може стати якийсь український опорний чи невеличкий населений пункт, бо їм важливо відрапортувати про «перемогу».

«Звичайно, що ризики є по всій лінії фронту, бо активність ворога надзвичайно висока», – наголосив Тимочко.

Зокрема, росіяни націлилися в сторону Часового Яру, який вони розглядають як плацдарм для подальшого просування на Краматорськ,Слов’янськ, Костянтинівку.

«Ми розуміємо їхню активність, скажімо, на Авдіївському напрямку – це Вугледар, Покровське, Курахове. Вони розраховують втілити свої наміри, щоб вже з півдня і півночі зайняти Донецьку область. При цьому нагадав, що ворог вже кілька дат називав для захоплення Донецької області, але це не стало реальністю», – сказав військовослужбовець.

Тимочко зазначає, що можуть бути небезпечними й інші напрямки.

«Путіна дуже муляє те, що наші війська утримують і Роботине, і Кринки», – сказав він.

З огляду на це, Путін 8 чи 9 травня, виступаючи перед росіянами, міг розказати про якусь велику в його розумінні перемогу.

«Для України зараз дуже важливе якнайскоріше надходження озброєння від партнерів. «Усе залежатиме від того, яка зі сторін зуміє до моменту наступу росіян чи контрнаступу підготуватися максимально якісно та ефективно», – наголосив він.

Наразі триває 801-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!